В Первомайском районе дерево упало на крышу жилого дома

26 Май 2020 2020-05-26T13:27:19+03:00

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Сильный ураган продолжает бушевать в Новосибирске. Во всех районах города уже заметны последствия сильного ветра. Так, в Первомайском районе города дерево упало на жилой дом.

— В Первомайском районе, по адресу Тельмана 11, дерево упало на жилой дом. В результате падения оказались повреждены антенны и крыша дома, — пишут сибиряки в паблике «Инцидент Новосибирск». — А ведь капитальный ремонт крыши был в этом году.

В комментариях под постом многие подписчики паблика написали о том, что сегодня упавшие деревья действительно можно увидеть в разных частях города. Люди отмечают, что наибольшую опасность они могут представлять для автомобилей, припаркованных рядом с ними:

— Сегодня деревья везде падают.

— Эти деревья давно спилить надо было.

— Штормовое предупреждение не зря давали, — пишут люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU