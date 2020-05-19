«Сколько же у нас в стране обиженных»: жена полицейского, поющая про АУЕ, посвятила новую песню хейтерам

19 Май 2020 2020-05-19T14:09:04+03:00

Скандальную певицу отчислили из вуза и она стала блогером. ФОТО: предоставлены Ариной Раскольниковой

Сибирячка уверяет. что ее мужа не наказали за выходку девушки

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Жена полицейского Арина Раскольникова оказалась в центре скандала после выпуска клипа «Воровская звезда». Ее ролик набрал более 700 тысяч просмотров, однако вместе с популярностью на девушку обрушились сотни гневных комментариев в соцсетях. Ответить своим хейтерам сибирячка песней под гитару.

- Хейтеры ... мой фруктовый лед, ты много говоришь, а меня... - спела Арина Раскольникова.

Напомним, ранее в МВД обещали провести проверку клипа на предмет пропаганды АУЕ и езду в полицейской форме непристегнутой. Могло достаться и ее супругу, который служит в полиции. Но все обошлось:

- Мужу-то что будет, он сперва сам ходил, отстаивал мое право на свободное творчество.Все на повторе смотрят эфиры с «НТВ» и «России» да веселятся. Кроме одного начальника. Он меня ненавидит за то, что я у входа в отдел МВД парковалась, - рассказала «КП-Новосибирск» певица Арина.

Сейчас девушка записывает вторую песню про свою школу в стиле шансон, в клипе будет сниматься муж певицы.

Редакция «КП-Новосибирск» подготовила запрос в ГУ МВД Новосибирской области, чтобы узнать результаты проверки двух видеоклипов певицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU