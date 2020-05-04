«Муж оценил, начальник похвалил»: жена полицейского спела про «воровское единство» и АУЕ

Жена новосибирского полицейского решила стать звездой шансона. 19-летняя Арина Миронова написала песню и выпустила клип про арестантскую любовь. Девушка там выступает в образе нарушительницы закона, в кадре мелькают проходная исправительной колонии, полицейская форма. Юная шансоньетка не переживает, что мужа за ее творчество может покарать начальство. Говорит, этот ролик посмотрели все его коллеги, включая руководство.

На самом деле девушка лишь входит так в свой сценический образ. Фото: предоставлено Ариной Мироновой.

«КРУГА ЗНАЮ НАИЗУСТЬ»

Арина Миронова родилась в новосибирском поселке Маслянино, с отличием закончила школу, влюбилась в полицейского и вышла замуж сразу после выпускного. На странице в соцсетях ее избранника, действительно, много фото со службы. Парень — не простой кабинетный работник, а даже ездил в командировки на Кавказ. Вот и Арина мечтает пойти по стопам мужа. Учится на юриста в Сибирской академии госслужбы, на платном отделении. Планирует стать дознавателем. Но вот увлечения у студентки идут немного врозь с ее карьерными устремлениями. Она не в патриотическом кружке занимается, не с отрядами поисковиков по болотам ходит, а песни сочиняет и поет. Причем типичные для русского шансона — про воровскую долюшку.

Вот кадры из последнего клипа Арины: «Ауди», спортивный костюм, арестантские звезды на плечах у юной красавицы. И строчки про «воровское единство»:

Девушка мечтает стать дознавателем и звездой шансона. Фото: предоставлено Ариной Мироновой.

«На ключицах засияли звезды воровские,

Мусорам нас не понять, они ведь не блатные.

Я по жизни отрицаю звезды капитанские,

Не поймут легавые единство арестантское».

Что же побудило будущую женщину-полицейского воспевать АУЕ? Оказывается, во всем виновато радио… Девушка слушала шансон, в душу запал Михаил Круг.

— С детства слушала его, все песни выучила наизусть. К тому же, есть знакомые - сидевшие люди, они сейчас живут правильно, по понятиям. Я не из криминального мира, но много что о нем знаю. А еще помню, в десятом классе мы проходили Достоевского, мой недалекий класс ничего не понял, а я даже взяла себе псевдоним Раскольникова. Запала в душу мне борьба добра со злом, двуединство справедливости и закона, — рассказала КП-Новосибирск Арина Миронова.

В ее социальных сетях множество разнообразных снимков. Фото: предоставлено Ариной Мироновой.

КОЛЛЕГАМ ДАЖЕ ПОНРАВИЛОСЬ

Муж стройной студентки — сотрудник МВД, но в какой именно рн должности, Арина не говорит. Любимую не строит, только комплементами одаривает: «зайка моя», «любимка моя». Ох, не наделала бы шуму эта зайка в стройных рядах взвода. Но муж, оказывается, не против. Увлечение супруги даже поддерживает.

— За первые сутки клип посмотрели несколько тысяч человек — в том числе супруг и его коллеги по работе в МВД. Пересылали друг другу песню в чатах, в итоге дошло до руководства — но начальники полиции оценили юмор, — рассказывает Арина. — Мой муж знал, на что шел, когда делал мне предложение — я ведь не в одночасье стала такой. Круга-то и раньше слушала. На работе его не стали ругать — коллегам даже понравилось, ведь в клипе есть смысл про запретную любовь арестантки и полицейского.

Девушка сочиняет блатные песни, не смотря на то, что муж служит в МВД. Фото: предоставлено Ариной Мироновой.

Все песни Арина пишет сама, по вдохновению, про полицейских «ментов» тоже треки есть, но клип пока не сняла. Кто знает, может в главной роли выступит ее супруг?

— Такую песню я пела мужу на день рождения, — говорит Ариша и хихикает.

В клипе же про АУЕ у девушки на плечах черные звезды. Они, как призналась певица, не набиты, а нарисованы фломастером, для антуража лишь. Что она совсем что ли с ума сошла?

Арина не боится за карьеру супруга, да и за свою собственную. Фото: предоставлено Ариной Мироновой.

Что касается долгоиграющих планов, Раскольникова, она же Миронова, собирается окончить вуз, работать в МВД и стать известной шансонье. И при этом уверена, что у нее получится совместить приятное с полезным.

— Не боюсь, что меня отчислят из академии госслужбы, так как в моем творчестве нет ничего плохого и противозаконного. Я вообще свой альбом хочу посвятить законам — песни будут про основные статьи Уголовного кодекса, чтобы народ знал — за что можно попасть в тюрьму и как там люди живут, — сообщила КП-Новосибирск Раскольникова.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Отметил повешение с лозунгами «Жизнь ворам»

Как показывает практика, не всегда начальство хвалит подчиненных и испытывает восторг от того, что силовики восхваляют или просто при них упоминаются различные криминальные лозунги. Так, тюменский следователь Рафик Аглиуллин в феврале этого года лишился работы из-за того, что во время празднования повышения (ему дали майора) кто-то выкрикнул фразы: «АУЕ» и «Жизнь ворам».

Кусочек праздника на видео записал сотрудник ЧОПа, он сам произнес эти тосты. Потом оправдывался, говорил, что просто хотел поддержать братьев «по цеху». Но после того, как видео разлетелось по сети, Рафику не то чтобы новое звание не дали, а вовсе из системы выкинули. Уволили по дискредитирующим основаниям, а именно за нарушение присяги сотрудника Следственного комитета. Ну и что, что не сам кричал, не пресек же, не ответил, продолжил праздновать...

Жена полицейского спела про воровское единство и АУЕ. Премьера

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