2020-05-06T19:51:00+03:00
Общество

Полицейские проверят жену коллеги, спевшую про АУЕ и «воровское единство»

19-летняя сибирячка планировала совмещать карьеру в органах с карьерой звезды шансона
Галина СИМОНОВА
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В МВД проведут проверку из-за клипа про АУЕ, который сняла 19-летняя Арина Миронова. Фото: предоставлено Ариной МироновойВ МВД проведут проверку из-за клипа про АУЕ, который сняла 19-летняя Арина Миронова. Фото: предоставлено Ариной Мироновой
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В МВД проведут проверку из-за клипа про АУЕ, который сняла 19-летняя Арина Миронова — бывшая студентка Сибирского института управления (филиала РАНХиГС). Ранее КП-Новосибирск уже писала о том, как сибирячка, собиравшаяся стать дознавателем в полиции, написала песню про «арестантское единство» и сняла клип со всеми необходимыми для этого атрибутами, вроде импровизированной формы заключенной и «наколок» на теле. Однако, вместо славы, девушка получила кучу проблем. В бывшем институте ее творчество не оценили, а в соцсетях Арину завалили сообщениями хейтеры. Теперь за это дело взялось МВД: ведь сибирячка утверждает, что она — жена полицейского.

— После многочисленных сообщений в СМИ о данной ситуации, сотрудники МВД проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства, о которых рассказывала в интервью девушка. Поскольку, по ее словам, она является родственницей полицейского, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

В областном МВД также отметили, что если девушка на самом деле планировала пойти работать в органы, то ей не следовало бы вести себя подобным образом.

— Таких кандидатов мы однозначно не ждем на службу в полиции, — пояснили в ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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