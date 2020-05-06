«Офигеть я хайпанула, мужа чуть не уволили»: жену полицейского, спевшую про АУЕ, довели до слез

19-летняя жительница Новосибирска Арина Миронова хотела славы, а получила кучу проблем. Девушка замужем за сотрудником МВД, училась на юриста, но мечтала стать звездой шансона. Арина выпустила клип про «воровское единство и мусоров», думала, проснется знаменитой, а вышло все наоборот. Строчки «На ключицах засияли звезды воровские, Мусорам нас не понять, они ведь не блатные» послушали сначала в вузе. И заявили, что студентку отчисляют. Вернее - уже отчислили. Приказ, оказывается, подготовили еще 28 апреля. В Сибирском институте управления РАНХиГС назвали и причину: нет, не клип, а академическую задолженность. Хотя по творчеству Арины тоже прошлись:

rina_rask Звезды на плечах - это для образа.

— Оно не соответствует ценностям и традициям, которые лежат в основе принципов обучения в нашей академии, особенно студентов юридического факультета. Конечно, Арина не работник органов государственной или муниципальной власти, правопорядка. Но, тем не менее, мы считаем подобное поведение недопустимым, порочащим и ее саму, и сотрудников правоохранительных органов, — прокомментировали КП-Новосибирск в пресс-службе СИУ РАНХиГС.

rina_rask Девушка мечтает стать певицей.

Впрочем, сама Арина несколько иначе представляет эту историю:

— Там неуплата была 60 тысяч, я вовремя не заплатила, дело не в зачетах и экзаменах, — рассказала она КП-Новосибирск, всхлипывая через слово.

Девушка рыдает еще и из-за того, что не нашлось у нее поклонников, зато хейтеров — целая армия:

— Дураки из соцсетей пишут в личку оскорбления. И всю страницу «ВКонтакте» загадили мне...

rina_rask Девушка хотела служить в полиции, как и супруг

В местном отделе полиции мужу тоже досталось от начальства, хорошо, что вообще остался при погонах.

— Я сказала, что руководству его клип понравился. Но руководство у нас всякое есть — и начальники отделов, и подотделов МВД. Конечно, после статьи к мужу были вопросы, ругали. Не поняли, что все это по приколу. Муж у меня против АУЕ, он жену хвалил за творчество, а не за «воровское единство». Когда в СМИ пишут, что якобы «менты за АУЕ» — это полное вранье, — плачет Арина Миронова. — Не нужна мне такая слава. Пять человек всего подписчиков пришло в «Инстаграм», офигеть я хайпанула. НТВ вот приезжало, телеканалы — но от них никакого толку.

rina_rask Метелям отбой Девятнадцатая весна

— И что будете делать? В вуз-то вернетесь?

— Восстанавливаться в этом универе не буду, зачем он мне нужен. Но творчество не брошу, как и еще одну мечту — стать или дознавателем МВД, или адвокатом. Я не в первый раз столкнулась с травлей от недалеких людей, любой мой подписчик умнее хейтеров в сто раз. А если кто-то пропустил мой «Инстаграм», то я давно снимаю «вайны» на тему 90-х, фильма «Бумер» и так далее. Так что всем критикам скажу: «Если вы не умеете смеятся, смотрите в зеркало».

Жена полицейского спела про воровское единство и АУЕ. Премьера

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Девушка учится на дознавателя, делает кучу селфи в полицейской форме и при этом рисует на своих плечах арестантские звезды (подробнее).

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