2020-05-06T12:47:15+03:00
Общество

Студентку, спевшую «Мусорам нас не понять», отчислили с юрфака и публично осудили

Сибирячка планировала совмещать карьеру дознавателя МВД и звезды шансона
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Студентку, снявшую клип про арестантскую любовь, отчислили из института. Фото: предоставлено Ариной Мироновой.Студентку, снявшую клип про арестантскую любовь, отчислили из института. Фото: предоставлено Ариной Мироновой.
Изменить размер текста:

Студентку, снявшую клип про арестантскую любовь, отчислили из института. 19-летняя Арина Миронова училась в Сибирском институте управления — филиале РАНХиГС и хотела стать дознавателем МВД. Однако это не мешало сибирячке всерьез увлекаться шансоном.

— Арину отчислили еще в апреле 2020 года за невыполнение условий договора и академическую задолженность. У нее было много долгов по учебе, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе института.

К творчеству девушки в учебном учреждении отнеслись скептически. В институте сообщили, что ее творчество не соответствует ценностям и традициям, которые лежат в основе принципов обучения в академии, особенно для студентов юрфака.

— Конечно, Арина не работник органов государственной или муниципальной власти, правопорядка. Но, тем не менее, мы считаем подобное поведение недопустимым, порочащим и ее саму, и сотрудников правоохранительных органов, — пояснили в институте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Муж оценил, начальник похвалил»: жена полицейского спела про «воровское единство» и АУЕ

Девушка учится на дознавателя, делает кучу селфи в полицейской форме и при этом рисует на своих плечах арестантские звезды (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Студентку, спевшую «Мусорам нас не понять», отчислили с юрфака и публично осудили
«Привязал к машине и тащил за собой»: сибиряк на «Ниве» жестоко убил лося
Пассажиров из Якутии в Новосибирске закроют на карантин
«Мне поставили капельницу»: фельдшер, пожаловавшаяся на равнодушие врачей в госпитале, рассказал, что изменилось после ее видеообращения
Стало известно, во сколько пройдет генеральная репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске
«Привела на помойку и заставила собирать игрушки»: мать обвиняет приемную семью в издевательствах над ее детьми
«Вот и первый ученик»: на спортивной площадке у новой школы прогуливался лось
«Заболела мама, и меня это насторожило»: стюардесса, заболевшая коронавирусом, чуть не ушла в рейс
«Ростелеком» в Сибири запустилдля предпринимателей «Домашний офис»
В минздраве прокомментировали, почему у инфекционного госпиталя скапливается очередь из «скорых»