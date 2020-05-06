Студентку, спевшую «Мусорам нас не понять», отчислили с юрфака и публично осудили

6 Май 2020 2020-05-06T12:47:15+03:00

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Студентку, снявшую клип про арестантскую любовь, отчислили из института. 19-летняя Арина Миронова училась в Сибирском институте управления — филиале РАНХиГС и хотела стать дознавателем МВД. Однако это не мешало сибирячке всерьез увлекаться шансоном.

— Арину отчислили еще в апреле 2020 года за невыполнение условий договора и академическую задолженность. У нее было много долгов по учебе, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе института.

К творчеству девушки в учебном учреждении отнеслись скептически. В институте сообщили, что ее творчество не соответствует ценностям и традициям, которые лежат в основе принципов обучения в академии, особенно для студентов юрфака.

— Конечно, Арина не работник органов государственной или муниципальной власти, правопорядка. Но, тем не менее, мы считаем подобное поведение недопустимым, порочащим и ее саму, и сотрудников правоохранительных органов, — пояснили в институте.

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ИСТОЧНИК KP.RU