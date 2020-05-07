«Ехала непристегнутой»: полиция проверяет новое видео отчисленной студентки, спевшей про АУЕ
Новосибирская полиция проверяет скандальные видео отчисленной студентки, спевшей про «воровское единство». У правоохранителей возникли претензии к ролику «Без названия» был опубликован на странице Арины Мироновой еще 24 марта. В коротком видео девушка водит автомобиль без ремня безопасности, на фоне звучит популярная песня Кипелова «Я свободен».
— Вчера была начата проверка по двум видеороликам, размещенных в открытом доступе на личной странице «ВКонтакте». Проводим проверку по музыкальному клипу и видеоролику, где девушка в милицейской форме едет в машине непристегнутой. Результаты проверки будут известны после праздников, — сообщили «КП-Новосибирск» в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Юристы считают, что девушке грозит штраф за непристегнутое вождение. Но полиции придется доказать, что это не постановка.
— За использование формы лейтенанта МВД ей ничего не грозит, так как она не ходит в ней по улице, не представляется гражданам: форма используется как любой театральный реквизит. А за езду по дорогам общего пользования грозит штраф. Но сомневаюсь, что санкции будут. В данном случае действует презумпция невиновности, и полиции нужно будет доказать, что нарушение ПДД имело место быть, — сообщил «КП-Новосибирск» Константин Зиновьев.
Жена полицейского ведет машину без ремня.Видео со страницы Арины Мироновой
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ИСТОЧНИК KP.RU