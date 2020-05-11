Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 11 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

11 Май 2020 2020-05-11T05:00:13+03:00

Районы, где у сибиряков обнаружили заразу: последние данные на 11 мая 2020 года — на нашей онлайн-карте

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Эпидемия опасной болезни , увы, пока не идет на спад: это наглядно показывает карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 11 мая 2020 года, которую составили корреспонденты КП-Новосибирск.

Больные коронавирусом обнаружены почти во всех крупных городах региона: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Обнаружили зараженных и в сельских районах, в том числе и отдаленных: Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском и Маслянинском районах.

За сутки новых районов с COVID-19 не прибавилось. Всего в Новосибирской области с начала вспышки коронавирус обнаружен у 1100 человек, в их числе - 60 детей.

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области.

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