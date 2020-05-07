«Это вообще борщ полный»: солистка «Вороваек» раскритиковала клип жены полицейского, спевшей про АУЕ
Солистка группы «Воровайки» Диана Теркулова прокомментировала клип про АУЕ, который сняла экс-студентка из Новосибирска. Звезда шансона предполагает, что юная исполнительница могла наслушаться и песен их группы. Однако до звания настоящего мастера этого музыкально жанра ей еще далеко.
— Этот клип — это вообще борщ полный. У нее муж полицейский, а она при этом поет про АУЕ, про то, как попадает на зону, и про то, по какой статье она туда загремела. Я не знаю, для чего она это делает. Как по мне, тут нужно уже определиться. А то эти две вещи получаются просто несовместимые, — прокомментировала Диана Теркулова в эфире телеканала «НТВ».
Напомним, 19-летня сибирячка Арина Миронова не так давно прославилась за счет своего клипа про «воровское единство и мусоров». Правда, слава эта оказалось совсем не такой, на которую рассчитывала девушка. Арина замужем за полицейским, училась в институте и собиралась стать дознавателем в органах правопорядка. Пользователям соцсетей такое сочетание показалось возмутительным, девушку буквально атаковали хейтеры. Кроме того, сейчас региональное управление МВД проводит проверку, чтобы выяснить, кем работает ее муж. Полицейские, к слову, признались, что им такое творчество тоже пришлось не по душе, и, как бы там ни было, таких кандидатов к себе на службу они не ждут.
Жена полицейского спела про воровское единство и АУЕ. Премьера
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ИСТОЧНИК KP.RU