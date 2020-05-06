В Новосибирске от коронавируса умерла 29-летняя девушка: что о ней известно

6 Май 2020 2020-05-06T18:31:39+03:00

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Оперативный штаб Новосибирской области вечером в среду, 6 мая, сообщил, что врачи не смогли спасти еще одну пациентку, зараженную коронавирусом. Жертвой болезни стала девушка:

- Ей было 29 лет, - заявили в оперативном штабе Новосибирской области.

Медики до последнего боролись за жизнь сибирячки в реанимации, но, увы, безуспешно. Она умерла 6 мая.

Напомним, всего жертвами болезни в Новосибирской области стали 12 человек, включая 29-летнюю сибирячку. Диагноз подтвержден у 809 человек, в том числе у 39 детей. 240 человек уже выздоровели и выписаны из больницы.

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