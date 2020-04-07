2020-04-07T19:46:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Список штрафов в Новосибирске в период самоизоляции: какой можно получить штраф и за что

Полный список штрафов в период самоизоляции в Новосибирске опубликовало правительство
Татьяна СОЛОВОВА
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На улицу новосибирцы должны только за продуктами, в аптеку или если нужно выгулять собаку.На улицу новосибирцы должны только за продуктами, в аптеку или если нужно выгулять собаку.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Областной оперативный штаб обнародовал полный список штрафов в период самоизоляции в Новосибирске и разъяснил, кого и за что могут наказать.

Итак, 8 апреля полиция начнет проверять, как соблюдается постановление губернатора Андрея Травникова. Нарушителяям грозит наказание по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ.

Тому, кто нарушил предписанные режимом самоизоляции правила и разгуливает по улицам, грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Такой штраф точно ударит нарушителю по карману.

Если же речь идет о должностных лицах, то тут штаф уже больше - от 10 до 50 тысяч рублей. А индивидумальным предпринимателям, которые работают в нарушение запрета, придется выплатить от 30 до 50 тысяч рублей.

Но самый большой штраф организациям, которые нарушили постановление губернатора и продолжили работать. С них взыщут кругленькую сумму - от 100 до 300 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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