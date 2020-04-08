Кто вас может штрафовать? Губернатор перечислил список министерств, чьи сотрудники будут ловить нарушителей самоизоляции
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников утвердил перечень региональных министерств, чьи сотрудники смогут составлять протоколы за нарушение режима самоизоляции.
Фото: publication.pravo.gov.ru
Фото: publication.pravo.gov.ru
Итак, такими полномочиями наделили министерство ЖКХ, министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства, а также министерство транспорта и дорожного хозяйства.
Составить протокол может или сам министр, или его специалисты. Также составить протокол об административных правонарушениях могут те, кто замещает должности руководителей.
Напомним, ранее стало известно, что в Новосибирске оштрафовали 9 человек, которые приехали из-за рубежа и не захотели оставаться дома. КП-Новосибирск также писала о том, не нарушают ли права людей штрафы за нарушение режима самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU