Кто вас может штрафовать? Губернатор перечислил список министерств, чьи сотрудники будут ловить нарушителей самоизоляции

8 Апр 2020 2020-04-08T10:08:45+03:00

Штрафовать будут всех, кто вышел на улицу без уважительной причины. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников утвердил перечень региональных министерств, чьи сотрудники смогут составлять протоколы за нарушение режима самоизоляции.

Фото: publication.pravo.gov.ru

Фото: publication.pravo.gov.ru

Итак, такими полномочиями наделили министерство ЖКХ, министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства, а также министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Составить протокол может или сам министр, или его специалисты. Также составить протокол об административных правонарушениях могут те, кто замещает должности руководителей.

Напомним, ранее стало известно, что в Новосибирске оштрафовали 9 человек, которые приехали из-за рубежа и не захотели оставаться дома. КП-Новосибирск также писала о том, не нарушают ли права людей штрафы за нарушение режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU