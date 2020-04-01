Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 1 апреля 2020 года: стало известно о десятой заболевшей

1 Апр 2020 2020-04-01T07:34:15+03:00

Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 1 апреля 2020 года увеличилось за сутки

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Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 1 апреля 2020 года увеличилось до десяти: об этом сообщили в оперативном штабе Новосибирской области. О последней заболевшей известно, что она с 4 по 18 марта путешествовала по Италии и Нидерландам с другом.

- В Новосибирск они вернулись 19 марта через Москву рейсом 437 авиакомпании Red Wings, - добавляют в оперативном штабе Новосибирской области. - После этого они находились на самоизоляции.

27 марта девушке стало хуже: с симптомами ОРВИ ее доставили в инфекционную больницу и взяли пробы. Но сибирячка в клинике не осталась: написала отказ от госпитализации и вернулась домой.

- Температуры у нее не было, режим она соблюдала. Когда был получен положительный анализ, ее увезли в больницу, - говорят в оперативном штабе

Вместе с заболевшей летели 169 пассажиров, среди них - 78 жителей Новосибирской области. Врачи сейчас связываются с ними.

Напомним, в инфекционной больнице №1 находятся 44 пациента, среди них - 8 человек, у которых был подтвержден коронавирус. Еще двух сибирячек, переболевших коронавирусом, выписали из больницы.

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