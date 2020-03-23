За сутки в Новосибирской области ОРВИ и гриппом заболели 2945 человек
В Оперштабе по Новосибирской области рассказали, как в регионе обстоят дела с заболеваниями ОРВИ и гриппа. Сообщается, что ситуация с данными заболеваниями в Новосибирской области остается стабильной.
— За прошедшие сутки число заболевших ОРВИ и гриппом в Новосибирской области насчитывает 2945 человек. Из них госпитализировано было 87 человек. Стоит отметить, что это традиционная ситуация для понедельника, когда люди обращаются за медицинской помощью после выходных, — сообщили в Оперштабе.
Напомним, в настоящее время в Новосибирской области есть также четыре заболевших коронавирусной инфекцией человека. Все случаи заражения — «завозные», люди вернулись из поездок из-за рубежа. Эти пациенты продолжают находиться в инфекционной больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное.
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ИСТОЧНИК KP.RU