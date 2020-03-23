За сутки в Новосибирской области ОРВИ и гриппом заболели 2945 человек

23 Март 2020 2020-03-23T17:45:43+03:00

В Оперштабе по Новосибирской области рассказали, как в регионе обстоят дела с заболеваниями ОРВИ и гриппа. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В Оперштабе по Новосибирской области рассказали, как в регионе обстоят дела с заболеваниями ОРВИ и гриппа. Сообщается, что ситуация с данными заболеваниями в Новосибирской области остается стабильной.

— За прошедшие сутки число заболевших ОРВИ и гриппом в Новосибирской области насчитывает 2945 человек. Из них госпитализировано было 87 человек. Стоит отметить, что это традиционная ситуация для понедельника, когда люди обращаются за медицинской помощью после выходных, — сообщили в Оперштабе.

Напомним, в настоящее время в Новосибирской области есть также четыре заболевших коронавирусной инфекцией человека. Все случаи заражения — «завозные», люди вернулись из поездок из-за рубежа. Эти пациенты продолжают находиться в инфекционной больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное.

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ИСТОЧНИК KP.RU