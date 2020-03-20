2020-03-20T21:38:56+03:00
Общество

Студенты-медики добились дистанционных лекций

НГМУ перейдет на такую форму обучения с 21 марта
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Студенты Новосибирского государственного медицинского университета перейдут на дистанционный режим обучения. Фото: https://yandex.ru/mapsСтуденты Новосибирского государственного медицинского университета перейдут на дистанционный режим обучения. Фото: https://yandex.ru/maps
Изменить размер текста:

Студенты Новосибирского государственного медицинского университета перейдут на дистанционный режим обучения. Молодых людей не устраивало то, что их учебное заведение какое-то время отказывалось менять формат работы в связи с ситуацией с коронавирусом. Возмущенные обучающиеся даже создали петицию на сайте Сhange.org, которую адресовали Министерству здравоохранения России. В ней они настаивали на переводе НГМУ на дистанционный режим обучения. И, судя по всему, студенты все же получили то, чего хотели.

— В связи с эпидемиологической обстановкой принято решение о полном переводе обучения на дистанционную (электронную) форму с 21 марта 2020 года на 2 недели, — сообщается на официальном сайте университета.

Большинство студентов такой расклад обрадовал. Ведь многие были недовольны тем, что им приходилось посещать занятия, в том числе и на клинических базах, расположенных в разных частях города, куда им приходилось добираться на общественном транспорте. Но, тем не менее, все же не всем будущим медика пришлось по вкусу такое развитие событий.

— Лично я считаю, что это уже излишние меры предосторожности. Понятно, что отслеживать состояние студентов и заботиться об их безопасности — необходимо. Но вот дистанционная учеба? Мы же врачи! Как врачи могут учиться дистанционно? Ладно, лекции — это еще куда ни шло. Но вот как быть с семинарами и практикой — не понятно, — рассказал КП-Новосибирск один из студентов НГМУ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По домам: студенты НГТУ начали учиться дистанционно из-за угрозы коронавируса

Перейти на удаленное обучение рекомендовали в минобрнауке (подробнее).

Зачеты и лекции — по удаленке: четыре новосибирских вуза перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса

Студенты рассказали, рады ли они такой свободе (подробнее).

Из-за угрозы коронавируса каникулы в новосибирских школах начнутся на неделю раньше

Отдыхать дети будут с 18 марта по 1 апреля (подробнее).

В Новосибирской области из-за угрозы коронавируса ввели режим повышенной готовности

Об этом сообщил губернатор Андрей Травников (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Студенты-медики добились дистанционных лекций
«Знакомые там застряли»: из-за короновируса новосибирский путешественник отменил поездку в Африку
Под Новосибирском сгорел частный дом: погибли три человека
«Прилетела из Цюриха, контактировала с семьей»: что известно о двух новых заболевших коронавирусом в Новосибирске
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 20 марта 2020 года: стало известно о еще двух заболевших
В Бердске электричка протаранила иномарку: водитель в больнице
Экс-губернатор Новосибирской области отсудил у Минфина 300 тысяч рублей
Иномарка сбила девочку на пешеходном переходе: ребенок в больнице
«Никаких спектаклей»: родители добились, чтобы в гимназии №1 отменили конкурс школьных театров
В минпромторге рассказали, что сейчас происходит в новосибирских магазинах
«Израсходовали трехгодичный запас»: мэр Новосибирска прокомментировал нехватку защитных масок
«Они в группе риска»: мэр объявил, что пенсионерам во время вспышки коронавируса будут помогать волонтеры
Поправки в Конституцию: кто будет следить за внесением изменений в основной закон страны
Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске на выходных