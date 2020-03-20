Студенты-медики добились дистанционных лекций

20 Март 2020 2020-03-20T21:38:56+03:00

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Студенты Новосибирского государственного медицинского университета перейдут на дистанционный режим обучения. Молодых людей не устраивало то, что их учебное заведение какое-то время отказывалось менять формат работы в связи с ситуацией с коронавирусом. Возмущенные обучающиеся даже создали петицию на сайте Сhange.org, которую адресовали Министерству здравоохранения России. В ней они настаивали на переводе НГМУ на дистанционный режим обучения. И, судя по всему, студенты все же получили то, чего хотели.

— В связи с эпидемиологической обстановкой принято решение о полном переводе обучения на дистанционную (электронную) форму с 21 марта 2020 года на 2 недели, — сообщается на официальном сайте университета.

Большинство студентов такой расклад обрадовал. Ведь многие были недовольны тем, что им приходилось посещать занятия, в том числе и на клинических базах, расположенных в разных частях города, куда им приходилось добираться на общественном транспорте. Но, тем не менее, все же не всем будущим медика пришлось по вкусу такое развитие событий.

— Лично я считаю, что это уже излишние меры предосторожности. Понятно, что отслеживать состояние студентов и заботиться об их безопасности — необходимо. Но вот дистанционная учеба? Мы же врачи! Как врачи могут учиться дистанционно? Ладно, лекции — это еще куда ни шло. Но вот как быть с семинарами и практикой — не понятно, — рассказал КП-Новосибирск один из студентов НГМУ.

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ИСТОЧНИК KP.RU