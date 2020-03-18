В Новосибирской области из-за угрозы коронавируса ввели режим повышенной готовности

18 Март 2020 2020-03-18T08:56:50+03:00

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В правительстве Новосибирской области сообщили, что в регионе с 18 марта с 14.00 вводится режим повышенной готовности. Губернатор Андрей Травников отметил, что такая мера связана с угрозой распространения коронавируса.

— Введение режима повышенной готовности дает дополнительную возможность органам государственной власти по контролю за исполнением тех решений, рекомендаций, которые ранее были выданы, — отметил глава региона.

Также губернатор подчеркнул, что вакцина это не панацея, сейчас важно соблюдать карантин. Ведь в Китае именно благодаря изоляции смогли за три месяца справиться с эпидемией.

На сегодня в Новосибирской области на карантине — более 500 человек. По данным минздрава ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом нет. Сейчас школьники досрочно отпущены на каникулы, студенты переведены на дистанционное обучение, многие предприятия переходят на удаленный режим работы. Кроме того, отменены все массовые мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU