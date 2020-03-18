Зачеты и лекции — по удаленке: четыре новосибирских вуза перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса

18 Март 2020 2020-03-18T05:42:24+03:00

В Новосибирске несколько вузов перешли на онлайн-обучение. Фото: «Сибкрай»

Студенты рассказали, рады ли они такой свободе

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В Новосибирске на онлайн-обучение перешли НГУ, НГПУ, НГТУ и НГУЭУ. Это связано с угрозой коронавируса.

Студенты рассказали корреспонденту «Сибкрай», каково им приходится в условиях карантина.

— У нас был назначен зачет, пока непонятно, как будем сдавать, — рассказал студент НГПУ Никита, — Говорят, чтобы все работы присылали по электронной почте.

Несмотря на относительную свободу, студенты не рады тому, что теперь они будут учиться из дома. Фото: «Сибкрай»

В НГПУ карантин продлится с 17 марта по 19 апреля. В университетах говорят, что теперь лекции, зачеты и экзамены будут проходить «по удаленке».

В НГТУ ситуация похожая. Артем Красников — студент факультета автоматики и вычислительной техники.

— Семинары и практики уже на удаленке. Использовать будем DiSpace и Skype. Некоторые преподаватели перейдут в Discord или Telegram, — объяснил Артем.

Студенты из Казахстана переживают, когда теперь смогут увидеть своих родных. Фото: «Сибкрай»

Тем не менее, студент опасается, что могут возникнуть сложности с пересдачами, потому что на дистанционном обучении их пройти тяжело.

Также переживания есть у иногородних студентов. Например, в НГПУ учатся ребята из Казахстана. Диана Токтасинова — студентка четвертого курса ИФМИП. Девушка уже готовится к защите диплома. Вернуться на родину Диана может в любой момент, но как только покинет Россию, то вернуться назад уже не сможет — нет загранпаспорта.

Также девушка переживает, что если карантин растянется на неопределенный срок, то ей негде будет жить.

— Когда я закончу вуз, у меня пропадет регистрация по месту проживания в общежитии и по сути я должна буду уехать в ближайший месяц. Но если карантин продолжится, я просто не смогу, — сетует студентка.

Сейчас в Новосибирской области заболевших коронавирусом нет, об этом рассказали в региональном минздраве.

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