«Я не могу выйти из дома»: новосибирскую писательницу лечат от коронавируса

14 Март 2020 2020-03-14T13:25:42+03:00

Анастасия не раскрывает свою страну пребывания. Фото: предоставлено Анастасией Машевской.

Девушка до сих пор на карантине

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Новосибирскую писательницу, кандидата искуствоведения Анастасию Машевскую лечат от коронавируса. Девушка выложила у себя об этом небольшой пост в социальных сетях.

— Я не здорова полностью, я на карантине и под угрозой штрафа не могу выходить из дома, — рассказала КП-Новосибирск сибирячка.

По словам Анастасии, ее лечат противовирусными, антибиотиками и средствами, которые борются с кашлем.

— Никто не пытается заставить организм выхаркать всякую дрянь, по крайней мере первые недели. Иммуноукрепляющих много. Дозы лекарств большие, капельницы, инъекции внутривенно и внутримышечно. Лечат либо в инфекционках, либо в инфекционных отделениях, — объясняет девушка.

В какой стране новосибирская писательница находится она говорить отказывается.

— Я уехала из России в июне прошлого года, и не хочу, чтобы о месте моего текущего пребывания было известно, — говорит Анастасия.

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