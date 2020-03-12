2020-03-12T22:29:03+03:00
Общество

Наргиз перенесла концерт в Новосибирске из-за угрозы коронавируса

Об этом сообщается на официальном сайте певицы
Алена КУЛЕШОВА
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Известная российская певица Наргиз Закирова перенесла концерты в городах Сибири.Известная российская певица Наргиз Закирова перенесла концерты в городах Сибири.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Известная российская певица Наргиз Закирова перенесла концерты в городах Сибири. Об этом сообщается на официальном сайте певицы.

— Друзья, к превеликому сожалению, вынуждены сообщить, что в связи с экстренной ситуацией по отмене массовых публичных мероприятий в стране и за ее пределами запланированные концерты в Тюмени, Омске, Новосибирске и Барнауле переносятся. Новые даты по вышеперечисленным городам появятся в ближайшее время. Следите за обновлениями на сайте. Купленные билеты, вы можете сдать в местах приобретения, — говорится в сообщении.

Отметим, что Наргиз Закирова должна была выступить в Новосибирске 17 марта. Концерт должен был пройти в ДК Железнодорожников.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писали о том, что из-за угрозы коронавируса был отменен фестиваль «Крымская весна», который должен был состояться 15 марта. Кроме того, такие крупные форумы, как «УчСиб», «Транспорт Сибири» и «Технопром» оказались под угрозой срыва по этой же причине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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