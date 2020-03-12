2020-03-12T18:19:30+03:00
Общество

С ветерком и реагентом: новосибирских таксистов заставили обрабатывать авто для профилактики коронавируса

А сами водители в легальных таксопарках обязаны ежедневно проходить медкомиссию
Алена КУЛЕШОВА
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Лицензированные такси в Новосибирской области обязали обрабатывать автомобили специальным реагентом.Лицензированные такси в Новосибирской области обязали обрабатывать автомобили специальным реагентом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Лицензированные такси в Новосибирской области обязали обрабатывать автомобили специальным реагентом от распространения различных инфекций: в том числе и коронавируса. А сами водители в легальных таксопарках обязаны ежедневно проходить медкомиссию.

— Таксопарки заинтересованы напрямую в том, чтобы салон транспортного средства обрабатывался, потому что от этого зависит безопасность пассажиров и водителей. Эти мероприятия регулярно проводятся в легальных такси. А у нас в регионе действует более 3 тысяч лицензий на работу в данной сфере. Вчера минтранс региона провел совещание, на котором всем руководителям транспортных предприятий региона Роспотребнадзором было рекомендовано применять химические реагенты для уборки салонов транспортных средств для дезинфекции и профилактики вирусных респираторных заболеваний, в том числе и коронавирусной инфекции, — рассказал Вячеслав Невежин.

А вот водители, работающие нелегально, не находятся под контролем работодателя, что, по словам замминистра, может негативно сказаться на качестве перевозок. Вячеслав Невежин отметил, что сейчас в Госдуме РФ находится на рассмотрении законопроект, при вступлении в силу которого агрегаторы будут обязаны работать только с легальными перевозчиками, и рынок такси выйдет на совершенно иной уровень.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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