Мэр Новосибирска прокомментировал отмену массовых мероприятий из-за угрозы коронавируса

12 Март 2020 2020-03-12T21:53:09+03:00

По словам градоначальника, у нас принимаются все меры профилактики данного заболевания

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Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал ситуацию с отменой массовых мероприятий из-за угрозы коронавируса. По словам градоначальника, у нас принимаются все меры профилактики данного заболевания.

— Касаясь вопроса заболеваемости, я хотел бы снять напряжение. У нас в городе реализуется комплекс мероприятий, направленных на защиту от этого вируса. Это, в том числе, и ограничение контактов со странами, где отмечается вспышка этого заболевания. Кроме того, наша муниципальная сеть обеспечена месячным запасом защитных масок. Нет никакого смысла в том, чтобы нагнетать ситуацию. Хоть положение дел и нельзя недооценивать, оно находится под контролем, — пояснил Анатолий Локоть.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писали о том, что из-за угрозы коронавируса был отменен фестиваль «Крымская весна», который должен был состояться 15 марта. Кроме того, такие крупные форумы, как «УчСиб», «Транспорт Сибири» и «Технопром» оказались под угрозой срыва по этой же причине. Тем не менее, как объяснили КП-Новосибирск в пресс-службе регионального правительства, многие концерты и фестивали, организованные министерством культуры Новосибирской области, пройдут, как и было запланировано. Эти мероприятия будут проходить в закрытых помещениях и предполагают не более 500 участников и зрителей. Отметим также, что в качестве профилактических мер против вирусных респираторных заболеваний, в том числе и коронавирусной инфекции, легально работающих новосибирских таксистов обязали проводить обработку своих автомобилей специальным реагентом, а водителей — ежедневно проходить медосмотр.

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ИСТОЧНИК KP.RU