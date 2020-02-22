Российский ребенок, побывавший в Китае, стал изгоем из-за страха перед коронавирусом

22 Февр. 2020 2020-02-22T05:35:46+03:00

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Страх перед коронавирусом оборачивается неприятными последствиями. Некоторые люди становятся изгоями – окружающие боятся, что могут заразиться.

Примеры привел новосибирский преподаватель английского языка Роман Родников, который вернулся из Китая, прожив там полгода.

«Мяса нет, мало овощей и фруктов, воду очень быстро разбирают», - новосибирский преподаватель рассказал об обстановке в Китае. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Кореец поехал недавно в Германию и столкнулся, как он сам утверждает, с проявлением жесткого расизма. Его восприняли как китайца, который притворился корейцем, и очень сильно боялись его. Старались с ним, вообще, не контактировать. Можно сказать, шарахались. Был другой случай. Девушка приехала в нашу страну, и ей открыто в «Телеграме» писали: «мы узнали, что вы только что приехали из Китая, не обидитесь ли вы, если наши дети не будут играть? Чтобы не заразиться». И это на самом деле сильно обостряет ситуацию, - рассказал Роман КП-Новосибирск.

Водка, действительно, защищает от коронавируса. Но не так, как вы думали. Вирусолог объясняет в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU