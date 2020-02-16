Разработанные на «Векторе» тест-системы, выявляющие коронавирус, бесплатно отправили в Азию и Европу

16 Февр. 2020 2020-02-16T14:48:49+03:00

Об этом сообщил Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

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В воскресенье, 16 февраля, важное заявление сделал Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса. Тест-системы, которые разработали на «Векторе», бесплатно доставят в страны Европы и Азии. С помощью ноу-хау новосибирских вирусологов можно будет выявлять коронавирус на ранних стадиях

- Поставка тест-систем идет под эгидой реализации мер поддержки соседних государств в наращивании потенциала по борьбе с угрозами инфекционных болезней, - подчеркнули в Оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

«Вирус перескакивает сначала на животных, потом – на человека» - как новосибирские ученые создают вакцину против коронавируса. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Напомним, 11 февраля Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» зарегистрировал тест-системы на определение коронавируса. Они уже доставлены в региональные управления Роспотребнадзора.

СПРАВКА «КП»

«Вектор» — крупнейший научный вирусологический и биотехнологический центр России, расположенный в наукограде Кольцово Новосибирской области, в нескольких километрах от Новосибирска. Здесь хранятся вирусы самых опасных заболеваний, в том числе сибирской язвы, Эболы, вирус Марбурга. Задача центра — исследовать возбудителей наиболее опасных инфекционных заболеваний и обеспечивать постоянную готовность к диагностике новых вирусных инфекций. Предприятие имеет самый высокий класс защиты, таким же уровнем обладает только Вирусологический центр Минобороны. Именно в «Векторе» разработали тест-системы для диагностики нового китайского коронавируса. А несколько лет назад ученые этого научного центра занимались разработкой вакцины от Эболы.

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ИСТОЧНИК KP.RU