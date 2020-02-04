Коронавирус или грипп: в Новосибирске исчезли медицинские маски
В социальных сетях идут бурные обсуждения - сибиряки жалуются на отсутствие медицинских масок в городе. Жители Новосибирска уверены: во всем виноват китайский коронавирус. Мол, его так испугались, что все маски раскупили. Корреспонденты КП-Новосибирск решили устроить ревизию и узнать, наблюдается ли в городе дефицит.
Мы зашли в семь ближайших аптек. Все находятся по линии метро. Самая первая аптека - на площади Калинина.
- Здравствуйте, а у вас есть медицинские маски? - спрашиваем у провизора в белом халате.
- Нет, я вчера последние продала. Когда будут - неизвестно, поставщики ничего не говорят. И вообще, от гриппа не маска защищает, а хороший иммунитет, - отвечает девушка по ту сторону стекла, как бы намекая - может, нам каких-нибудь действенных таблеток взять?
Фармацевты уверены, что причина ажиотажа - ОРВИ.Фото: Алена МАРТЫНОВА
В следующей аптеке нас тоже ждало разочарование.
- Да, маски спрашивают довольно часто. У нас их нет неделю, не знаем уже, что и говорить посетителям. Активный спрос начался на прошлой неделе.
- Так может, это из-за коронавируса?
- Да какой там коронавирус! По Новосибирску ОРВИ гуляет, вон какие перепады температуры. А по поводу наличия масок и о том, когда будут, лучше в минздраве спросите.
Кстати, ценник фармацевты во время дефицита не меняли: маска стоит 20 рублей, упаковка из 9 штук - 45 рублей, детские защитные маски - 35 рублей за 3 штуки.
В аптеках большие очереди.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Фармацевты из остальных аптек твердили то же самое: «масок нет, когда будут - не знаем»; «какой коронавирус - нам бы ОРВИ пережить». Нужный товар нашелся только в двух последних аптеках.
- Нам сегодня товар пришел, - радостно сообщил провизор.
Мы купили 2 медицинские маски за 40 рублей. При этом очередь в аптеке была, но сибиряки покупали разный товар - витамины, противовирусные препараты, капли в нос. Масками никто оптом не закупался.
Уважаемые читатели, если и вы столкнулись с «масочным дефицитом», в пятничном номере «Комсомолки» найдете полезное вложение - одну медицинскую маску в конверте. Хватит всем!
Коронавирус или ОРВИ? В аптеках Новосибирска раскупили маски.Алена МАРТЫНОВА
ИСТОЧНИК KP.RU