2020-02-04T19:05:18+03:00
Здоровье

Коронавирус или грипп: в Новосибирске исчезли медицинские маски

Средства защиты удалось найти только в двух аптеках из семи. Проверяем, с чем связан ажиотаж
Анна ПАШАГИНА
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Маску удалось найти только в двух аптеках.Маску удалось найти только в двух аптеках.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В социальных сетях идут бурные обсуждения - сибиряки жалуются на отсутствие медицинских масок в городе. Жители Новосибирска уверены: во всем виноват китайский коронавирус. Мол, его так испугались, что все маски раскупили. Корреспонденты КП-Новосибирск решили устроить ревизию и узнать, наблюдается ли в городе дефицит.

Мы зашли в семь ближайших аптек. Все находятся по линии метро. Самая первая аптека - на площади Калинина.

- Здравствуйте, а у вас есть медицинские маски? - спрашиваем у провизора в белом халате.

- Нет, я вчера последние продала. Когда будут - неизвестно, поставщики ничего не говорят. И вообще, от гриппа не маска защищает, а хороший иммунитет, - отвечает девушка по ту сторону стекла, как бы намекая - может, нам каких-нибудь действенных таблеток взять?

Фармацевты уверены, что причина ажиотажа - ОРВИ. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Фармацевты уверены, что причина ажиотажа - ОРВИ.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В следующей аптеке нас тоже ждало разочарование.

- Да, маски спрашивают довольно часто. У нас их нет неделю, не знаем уже, что и говорить посетителям. Активный спрос начался на прошлой неделе.

- Так может, это из-за коронавируса?

- Да какой там коронавирус! По Новосибирску ОРВИ гуляет, вон какие перепады температуры. А по поводу наличия масок и о том, когда будут, лучше в минздраве спросите.

Кстати, ценник фармацевты во время дефицита не меняли: маска стоит 20 рублей, упаковка из 9 штук - 45 рублей, детские защитные маски - 35 рублей за 3 штуки.

В аптеках большие очереди. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В аптеках большие очереди.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Фармацевты из остальных аптек твердили то же самое: «масок нет, когда будут - не знаем»; «какой коронавирус - нам бы ОРВИ пережить». Нужный товар нашелся только в двух последних аптеках.

- Нам сегодня товар пришел, - радостно сообщил провизор.

Мы купили 2 медицинские маски за 40 рублей. При этом очередь в аптеке была, но сибиряки покупали разный товар - витамины, противовирусные препараты, капли в нос. Масками никто оптом не закупался.

Уважаемые читатели, если и вы столкнулись с «масочным дефицитом», в пятничном номере «Комсомолки» найдете полезное вложение - одну медицинскую маску в конверте. Хватит всем!

Коронавирус или ОРВИ? В аптеках Новосибирска раскупили маски.Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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