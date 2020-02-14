«Вектор» зарегистрировал тест выявляющий коронавирус

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:54:15+03:00

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Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» зарегистрировал тест-системы на определение коронавируса. Официальное удостоверение было получено 11 февраля.

— Регистрационное удостоверение на тест-систему для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV методом ПЦР получено 11 февраля 2020 года, — сообщает Роспотребнадзор.

Диагностические системы уже успели доставить в региональные управления Роспотребнадзора. С помощью них, можно будет выявлять данный вирус на ранних стадиях. Это позволит медикам приступать к лечению таких пациентов как можно раньше.

Стоит отметить, что «Вектор» также разрабатывает экспериментальные вакцины от коронавируса. Ранее, в центр привезли пробы на коронавирус из разных стран, а ВОЗ уже внесла центр вирусологии в реестр европейских лабораторий.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писали о том, что из-за вспышки коронавируса в Китае многие сибиряки досрочно возвращаются из отпуска. Некоторые авиакомпании вовсе решили временно отказаться от туров в Поднебесную. Тем временем, в Новосибирске многие жители обеспокоены отсутствием медицинских масок в аптеках.

СПРАВКА «КП»

«Вектор» — крупнейший научный вирусологический и биотехнологический центр России, расположенный в наукограде Кольцово Новосибирской области, в нескольких километрах от Новосибирска. Здесь хранятся вирусы самых опасных заболеваний, в том числе сибирской язвы, Эболы, вирус Марбурга. Задача центра — исследовать возбудителей наиболее опасных инфекционных заболеваний и обеспечивать постоянную готовность к диагностике новых вирусных инфекций. Предприятие имеет самый высокий класс защиты, таким же уровнем обладает только Вирусологический центр Минобороны. Именно в «Векторе» разработали тест-системы для диагностики нового китайского коронавируса. А несколько лет назад ученые этого научного центра занимались разработкой вакцины от Эболы.

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ИСТОЧНИК KP.RU