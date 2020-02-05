2020-02-05T12:59:42+03:00
Общество

Стали известны результаты анализов матери двоих детей, попавшей в больницу из-за коронавируса

Об этом КП-Новосибирск сообщили в областном минздраве
Алена КУЛЕШОВА
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Женщина почувствовала себя плохо после того, как вернулась из поездки во Вьетнам. Фото: личный архив героя публикацииЖенщина почувствовала себя плохо после того, как вернулась из поездки во Вьетнам. Фото: личный архив героя публикации
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В минздраве сообщили результаты анализов матери двоих детей из Новосибирска, которая попала в больницу с подозрением на коронавирус. Женщина почувствовала себя плохо после того, как вернулась из поездки во Вьетнам. По ее словам, там было очень много китайцев.

— Тест на коронавирус показал отрицательный результат, — сообщили КП-Новосибирск в минздраве Новосибирской области. — Это уже третья пациентка в Новосибирске, чье подозрение не коронавирус не подтвердилось.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писали о том, что сибиряки досрочно возвращаются из отпуска в Китае. Поток туристов в Поднебесную становится все меньше, а некоторые авиакомпании отменяют свои рейсы туда. Новосибирцы, тем временем, отмечают, что в городских аптеках практически невозможно найти обычные медицинские маски.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Стали известны результаты анализов матери двоих детей, попавшей в больницу из-за коронавируса
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