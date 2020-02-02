Организаторы вечеринки, на которой рухнула крыша: «Нам безумно жаль, но это не наша ответственность»

2 Февр. 2020 2020-02-02T13:16:44+03:00

Свою позицию по поводу того, кто должен ответить за травмы людей и смерть девушки, инициаторы ночной тусовки высказали в социальных сетях

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Организаторы новосибирской дискотеки, во время которой рухнула крыша, не дают официальных комментариев. Зато они поделились своим видением событий в телеграмм-канале. Вот что пишут люди, пригласившие молодежь на ночную тусовку Waltergarageparty:

— Это не какая-то заброшка, которую взяли без спросу, это помещение, которое арендуется у собственника. В первую очередь собственник несет ответственность за надежность строения и очистку снега с крыши зимой. Организаторы Walter несут ответственность за приемку помещения, если честно.

Всю вину организаторы складывают на владельцев здания. Фото: соцсети

Также организаторы говорят, что им безумно жаль погибшую девушку, но они к этому не причастны. Авторы послания сообщают, что подсобка, где обрушилась крыша, было предназначено только для стаффа — персонала. По их мнению, это снизило число пострадавших.

Что находилось в пристройке? Фото: соцсети

По словам инициаторов вечеринки, обрушение произошло внезапно, грохота никто не услышал. Паники на месте не было, эвакуация посетителей прошла без давки.

Описание происшествия. Фото: Соцсети

Напомним, этой ночью в Новосибирске обрушилось крыша пристройки в полузаброшенном здании. В это время в помещении проходила ночная дискотека. Под завалами оказались пять человек. Одна девушка погибла, двое доставлены в больницу с серьезными травмами.

Один из организаторов ночной тусовки уже задержан, он является основным подозреваемым по возбужденному уголовному делу. Сейчас здание находится на балансе у управляющей организации, там отказались комментировать происшествие и свое отношение к нему.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/758271" frameborder="0"></iframe> Один человек погиб в результате обрушения крыши в Новосбирске."В 3 часа 42 минуты [по местному времени] на пульт дежурного поступил сигнал об обрушении пристройки к одноэтажному зданию с ориентировочным количеством находящихся под завалом до 10 человек", - рассказал начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

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ИСТОЧНИК KP.RU