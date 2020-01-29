Усыновленная канадцами девушка приедет к родной бабушке в Россию

29 Янв. 2020 2020-01-29T07:26:37+03:00

Кэти Шредер начала копить деньги на поездку в Сибирь

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История Кэти Шредер – канадки с русскими корнями – прогремела на всю страну. 25 лет назад, когда ей было всего пять месяцев, канадская семья удочерила маленькую сибирячку в новосибирском детдоме и увезла на другой континент. От Кэти не скрывали, что она - приемная, и, повзрослев, девушка стала искать родную семью.

Родственники считают, что Кэти похожа на свою племянницу — Машу.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Корреспонденты КП-Новосибирск прониклись историей Кэти и помогли ей разыскать родных в столице Сибири. Выяснилось, что ее мама давно умерла, а вот бабушка жива. После того, как девушка поговорила по видеосвязи с родным человеком, твердо решила навестить свою бабушку.

«Oh, crazy» - 25-летняя жительница Канады впервые увидела родную бабушку, которая живет в России. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Собираюсь приехать в Новосибирск: немного только денег накоплю, - просчитывает финансовый аспект поездки Кэти.

И не зря: русские родственники деньгами ей помочь не смогут – семья совсем небогатая. Так что финансовый вопрос лежит целиком на Кэти. Как и проблема с общением на русском.

Архивное фото: Кэти вместе со своей приемной семьей.

- Вы мне поможете? Я совсем не знаю русского и очень переживаю, - честно призналась девушка. Мы пообещали ей помочь, и свое слово обязательно сдержим.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/756852" frameborder="0"></iframe> Удочеренная канадцами девушка расплакалась, увидев родную бабушку из России.Вадим АЛЕКСЕЕВ

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ИСТОЧНИК KP.RU