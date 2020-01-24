«Мама-убийца»: удочеренная американцами девочка нашла в России родителей. К своему ужасу

Кэти Шредер - 25-летняя жительница Канады. Всю жизнь она росла в благополучной семье, но знала, что мама и папа ей не родные. Корни девочки - где-то в далекой России, где звали ее не Кэти, а Олей. Узнать свое прошлое, посмотреть в глаза биологической матери, что бросила ее в роддоме, обнять, если есть, братьев и сестер - об этом мечтала Кэти последние два года. Это время поисков ее семьи из России.

Все, что знала про себя Кэти-Оля, что появилась на свет она в 1994 году. Мама - Лариса Филоненко - написала отказную, как только родила. Известна была прописка женщины - город Новосибирск, улица Стофато, дом 17. Но в 1990-е годы в этой пятиэтажке было общежитие. С тех пор все жильцы сменились, где и как искать Ларису Филоненко - Кэти Шредер не знала.

Американская семья взяла из русского детского дома двух детей: мальчика и девочку.

Корреспонденты КП-Новосибирск опубликовали историю девушки. И вот от читателя приходит сообщение: адрес, где, возможно, живет Лариса. Это хрущевка в Кировском районе. Через час мы уже стоим у порога квартиры. Дверь открывает пенсионерка в цветастом халате.

- Лариса Филоненко? - переспрашивает нас бабушка. - Она умерла еще семь лет назад. Это моя дочь...

Дом, где терялись следы мамы Кэти.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«ПЕРЕСТРОЙКА ЕЕ СЛОМАЛА»

В таких историях всегда готовишь себя и героев к худшему. «Зачем искать родителей? Ясно же, что это очередные маргиналы. Будет только разочарование», - писали читатели нашего сайта. И вот самый неприятный сценарий сбывается.

- Дочка была… сложным человеком, - подбирает слова ее мама Раиса Евгеньевна Половникова. - Что о ней рассказать? Окончила только восемь классов. Потом на швею отучилась, работала в машбюро - печатала какие-то бумаги. Да и забросила это дело потом. Перестройка ее сломала… Она всех тогда сломала, всю страну. Последний муж ее - Сергей - был хороший. Он так не пил. И слишком мягкий был, много ей позволял. Лары не стало в 2013 году - цирроз печени. Пила она. Сильно пила. Про дочку никогда ничего не говорила!

Лариса была многодетной матерью, но непутевой. Фото: личный архив.

Вообще, Филоненко была многодетной матерью - рожала от разных отцов. У Кэти-Оли в России росли четыре брата, но сейчас живы только два младших.

- Один сидит. Другой, самый младший, я не знаю где. Он родился на пару лет раньше, чем Оля, получается, - рассказала КП-Новосибирск бабушка американки.

- С самым младшим из братьев они даже внешне похожи, и у них один отец, - поделилась с КП-Новосибирск Оксана, сноха пенсионерки (она же - вдова брата американки), после того, как увидела фотографии далекой родственницы. - У мальчишки тоже судьба непростая. В девяностых Ларису родительских прав лишили, Сергея в детский дом отправили.

Кстати, в канадской семье у Оли тоже было четверо братьев - вот такая ирония судьбы. Только пока та семья жила в достатке и счастливо, русские Филоненко опускались все ниже на дно.

Архивное фото: Кэти вместе со своей приемной семьей.

«КОГДА ПИЛА, ЛУЧШЕ БЫЛО К НЕЙ НЕ ПОДХОДИТЬ»

- Она какое-то время не пила, а потом сорвалась и полетела, - говорит Оксана. - Когда пила, лучше было к ней не подходить. Не контролировала себя… Била ли детей? Не думаю, что била. Но пьяная она была, мягко говоря, не очень…

Алкоголь довел мать семейства до тюрьмы. Раиса Евгеньевна описывает эту историю так:

- Они же под алкоголем ничего не соображают… В Новосибирске дома были на площади Сибиряков-Гвардейцев, их еще пьяными называли. Там торговали вином, гуляли постоянно, и вот дочка там все время ошивалась. Во время очередной пьянки пырнула ножом мужчину. Он умер. А она отсидела шесть лет.

Бабушка заплакала, когда узнала про внучку, которая живет в Канаде.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Родня уверяет, что Лариса никогда никому даже в пьяном бреду не рассказывала про оставленную в роддоме девочку. Беременность ее тоже никто не заметил. А вообще, судимая мамаша была сложным и скрытным человеком.

- Из-за того, что сильно пила, попала в больницу. У нее врачи спрашивали: «У вас есть родственники?» Так она не сказала, что есть. Молчала. Так и умерла. Вот такой она была, - описывает Оксана. - А отец Оли… Я даже не знаю, жив ли сейчас. То, что девочка нашла нас, это замечательно. Мой муж, Олин брат, умер. Мы и представить не могли, что у него есть сестра! И живет в Канаде! Мои дети - получается, Олины племянники - тоже не верят, что такое возможно. Теперь очень хотят с тетей увидеться!

Кэти (слева) вместе с подругой. Иностранка всегда знала, что она особенная: приемные родители не скрывали, что привезли ее из России. Фото: личный архив.

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Увидеть заграничную внучку хочет и Раиса Евгеньевна. Говорит, то, что девочка нашла их семью, - это подарок судьбы. Бабушке через неделю будет 80 лет, юбилей.

- Я дочке всегда говорила: «Что же ты пацанов одних рожаешь? Давай девочку уже», - улыбается Раиса Евгеньевна. - Внучку хочу увидеть. Но что я, в Америку к ней туда поеду? Мне эта информация как обухом по голове… Интересно, а на кого она похожа? Давайте я вам фотографию Ларисы покажу!

Единственная фотография Ларисы в фотоальбоме ее матери.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Раиса Евгеньевна спешит в зал. Достает из старой стенки слегка запылившиеся альбомы с фотографиями. Начинает быстро листать картонные страницы, на которых собраны самые теплые воспоминания из жизни пенсионерки. Но места в этой идеальной черно-белой жизни для непутевой дочери почти нет.

- Только один снимок дочки остался. Она перед смертью потеряла паспорт и ходила фотографироваться для него, - гладит фотографию 3х4 женщина. - Новый паспорт она так и не успела получить… И так не успела начать новую жизнь…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/756514" frameborder="0"></iframe> Американка искала русскую мать, которая бросила ее в роддоме. Конец этой истории трагичен.Алена МАРТЫНОВА

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