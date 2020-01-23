Кэти не сдается: американка ищет русскую мать, которая бросила ее в роддоме

«Американская девушка ищет родную семью! Ольга родилась в 1994 году в Новосибирске. Мать оставила ее в роддоме. Оля была усыновлена в США, но она хотела бы найти свою родную семью», — это сообщение друзья 25-летней американки Кэти Шредер разослали по всем русскоязычным соцсетям. Оля — это имя девушки из прошлого. Так ее назвали врачи дома малютки, откуда через пару месяцев ребенка забрали новые родители. Они были иностранцами. Оля-Кэти согласилась рассказать КП-Новосибирск свою историю.

«РОСЛА С ЧЕТЫРЬМЯ БРАТЬЯМИ, КОШКАМИ И СОБАКАМИ»

— Меня усыновили в декабре 1994 года, увезли из Новосибирска, когда мне было 5 месяцев. Усыновили вместе с моим приемным братом, которому было тогда год (он мне не родной по крови), — рассказала КП-Новосибирск Кэти Шредер.

Сейчас девушка живет в городе Чилливак в Канаде, работает клерком в местной администрации. — Нас привезли в Канаду, в провинцию Британская Колумбия, и мы выросли здесь.

— Расскажите о своем детстве: вы знали, что вы — приемная дочка?

— Я росла в хороших условиях с замечательными родителями. Рядом со мной были четыре брата, а еще вместе с нами жили кошки и собаки. И да, я всегда знала, что меня усыновили, и всегда чувствовала, что это сделало меня особенной. Я начала искать свою родную семью два года назад, потому что мне было важно узнать, каково мое происхождение и как выглядит мои родные мама и папа, кто они. Я даже делала тест ДНК, чтобы понять, кто я такая... Мне очень любопытно!

Американская семья взяла из русского детского дома двух детей: мальчика и девочку.

— Как отнеслись к вашей затее приемные родители?

— Моя приемная мама поддержала меня в поисках родной семьи, я ей очень благодарна!

Архивное фото: Кэти вместе со своей приемной семьей.

«ПОМОГАЮТ ДРУЗЬЯ»

Но, как выяснилось, найти родную семью Кэти оказалось совсем непросто. Информации нигде нет. Но Кэти не сдается!

— У меня была пара друзей, которые помогли перевести мои русские документы. Сама я по-русски не говорю, — призналась КП-Новосибирск девушка. — В бумагах я и нашла подсказки. Мою родную маму зовут Лариса Александровна Филоненко, родилась она 30 августа 1964 года, жила тогда в Новосибирске в Кировском районе: буду благодарна, если кто-то вспомнит, о ком идет речь, и откликнется!

Чтобы начать поиски, девушка присоединилась к различным группам в соцсетях.

Так девушка выглядит сейчас. Возможно, она похожа на свою маму.

— Я нашла людей, которые помогли мне разместить посты на русском языке. Надеюсь, что у меня получится найти ниточки!

— Вы сами хотели бы приехать в Новосибирск?

— Честно — я не уверена. С одной стороны хочется увидеть Россию, с другой, это пугает, так как я не говорю по-русски.

Уважаемые читатели! Если вы узнали историю Кэти и ее мамы, то связаться с редакцией можно по тел. 8-923-145-11-02. Всю информацию мы обязательно передадим девушке.

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