«Что случилось с мамой?»: удочеренная канадцами девушка расплакалась, увидев родную бабушку из России

Кэти Шредер с детства живет на другом континенте. Она появилась на свет в России, была Олей. Но родная мама написала отказ от ребенка. Удочерили ее иностранцы и увезли в Северную Америку.

Сейчас Кэти-Оля живет в канадском городке под названием Чилливак. Став взрослой, девушка решил найти биологических родителей. Знала, что они – из Новосибирска, дала объявление в соцсетях. Сотрудники КП-Новосибирск прониклись ее историей и подключились к поискам, мы отыскали ее бабушку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756514" frameborder="0"></iframe> Американка искала русскую мать, которая бросила ее в роддоме. Конец этой истории трагичен.Алена МАРТЫНОВА

Раисе Евгеньевне на днях исполнится 80 лет. О том, что у нее есть взрослая внучка-красавица, даже подумать не могла.

Компьютера у пенсионерки нет, в соцсетях не числится. Чтобы русская бабушка и американская внучка увиделись хотя бы онлайн, команда КП-Новосибирск устроила им сеанс видеосвязи.

Бабушка заплакала, когда узнала про внучку, которая живет в Канаде.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Чилливаке – полдень, в Новосибирске три часа ночи. Баба Рая и сноха Оксана (вдова Кэтиного брата) смотрят в смартфон, идет видеозвонок. И вот появляется Кэти – красивая блондинка с серыми глазами. Даже кажется, есть что-то аристократичное в ее внешности.

- Здравствуй! Я – твоя бабушка, – кричит Раиса Евгеньевна и тут же оглядывается на Оксану. - Ой, ты посмотри, она как на Машу похожа.

Маша – племянница Кэти и правнучка Раисы Евгеньевны. Переводим для девушки на английский.

Родственники считают, что Кэти похожа на свою племянницу — Машу.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Oh, сrazy! – единственное слово, что удается найти иностранке. Мол «с ума сойти!»

- Как у тебя дела? Я - твоя бабушка, - повторяет пенсионерка, она тоже потрясена такой встречей и знакомит: - Приезжай к нам. Это – жена твоего старшего брата, Оксана.

Мы переводим все на английский язык для канадки, русский она не знает.

- Oh, my god, - иностранка по-прежнему в растерянности.

Так девушка выглядит сейчас. Возможно, она похожа на свою маму.

Об этом сеансе связи договаривались заранее, Кэти ждала его, но она все равно в растерянности.

- У тебя есть две племянницы и один племянник, - рассказывает о семье бабушка. У растроганной собеседницы выступает слеза.

- Не плачь, - успокаивает бабушка. - Ты очень похожа на мою правнучку. Очень похожа. Прям, вылитая Машка!

«В пьянке пырнула ножом мужчину, сидела шесть лет» - родной матерью американки оказалась россиянка с жуткой судьбой. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Оксана листает снимки на смартфоне, находит фотографию Маши и показывает собеседнице.

- Смотри, это твоя племянница, - знакомит бабушка. – Ну, как ты там живешь?

- Я счастлива, - говорит Кэти, но тут же задает главный для себя вопрос. - Что случилось с моей мамой?

Лариса была многодетной матерью, но непутевой. Фото: личный архив.

- Она очень болела и умерла, - вынуждена сказать бабушка. О том, что женщина пила, была судима не хочет говорит, не хочет расстраивать только что найденную внучку.

- Когда это было? – уточняет Кэти.

- В 2013 году, 24 сентября.

Единственная фотография Ларисы в фотоальбоме ее матери.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Раиса Евгеньевна и Оксана показывают родной собеседнице еще один снимок:

- Это твой брат – Сергей Сергеевич Волков.

- А что с отцом?

- Он в пансионате, болеет.

- Сколько ему лет?

- Лет шестьдесят, по-моему, ему есть, - отвечает бабушка. Связи с отцом Кэти у нее нет, как и связи с ее братом – Сергеем Волковым. Тот родился на несколько лет раньше сестры, опека забрала его у матери, когда был маленьким, и отдала в детский дом. Все, что есть у родственников, это его взрослая фотография. Кстати, он тоже похож на сестру.

Брат Кэти — Сергей Волков. Если вы знаете этого человека, позвоните нам в редакцию на телефон: 8-923-145-11-03. Фото: личный архив.

Потом начинает расспрашивать бабушка.

- А у тебя дети есть?

- Нет. Я не замужем.

- Чем ты занимаешься?

- Я - администратор в больнице.

Архивное фото: Кэти вместе со своей приемной семьей.

- У тебя - медицинское образование?

- Я год училась в университете.

- Приезжай в Россию!

- Я не ожидала, что смогу найти вас.

К беседе подключается Оксана:

- Это бабушке - подарок на 80 лет! Учи русский, приезжай к нам в гости.

Кэти рассказывает, что два года назад похоронила приемного отца. Что там, на другом континенте, у нее – четыре брата. Кстати, одного из них тоже усыновили в Новосибирске.

Американская семья взяла из русского детского дома двух детей: мальчика и девочку.

- Когда меня удочерили, со мной усыновили еще одного мальчика, - говорит девушка.

Получается, четыре брата у девушки там, четыре было здесь, в России. Но в живых из родных братьев только два: один – сидит в тюрьме, с другим Сергеем Волковым у родственников нет связи. Там в Канаде у нее есть приемная мама, где-то в России – биологический отец.

Кэти пока не пообещала, что приедет в Сибирь, но родственники договорились оставаться на связи. К сожалению, бабушка не знает, как наверняка найти родного Кэтиного отца и ее брата. КП-Новосибирск обращается к читателям: если вы знакомы с Сергеем Волковым, которому около шестидесяти лет, или с его сыном Сергеем Волковым-младшим, позвоните в редакцию или напишите нам на Whatsapp: 8-923-145-11-03.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756852" frameborder="0"></iframe> Удочеренная канадцами девушка расплакалась, увидев родную бабушку из России.Вадим АЛЕКСЕЕВ

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