2020-01-25T16:55:27+03:00
Общество

«Что случилось с мамой?»: удочеренная канадцами девушка расплакалась, увидев родную бабушку из России

В 25 лет Кэти Шредер впервые увидела свою настоящую родню. Бабушка показала ей фотографию родного брата и позвала в Россию
Вадим АЛЕКСЕЕВНикита МАНЬКО
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Журналист КП-Новосибирск показывает бабушке по видеосвязи канадскую внучку.Журналист КП-Новосибирск показывает бабушке по видеосвязи канадскую внучку.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Кэти Шредер с детства живет на другом континенте. Она появилась на свет в России, была Олей. Но родная мама написала отказ от ребенка. Удочерили ее иностранцы и увезли в Северную Америку.

Сейчас Кэти-Оля живет в канадском городке под названием Чилливак. Став взрослой, девушка решил найти биологических родителей. Знала, что они – из Новосибирска, дала объявление в соцсетях. Сотрудники КП-Новосибирск прониклись ее историей и подключились к поискам, мы отыскали ее бабушку.

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Раисе Евгеньевне на днях исполнится 80 лет. О том, что у нее есть взрослая внучка-красавица, даже подумать не могла.

Компьютера у пенсионерки нет, в соцсетях не числится. Чтобы русская бабушка и американская внучка увиделись хотя бы онлайн, команда КП-Новосибирск устроила им сеанс видеосвязи.

Бабушка заплакала, когда узнала про внучку, которая живет в Канаде. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Бабушка заплакала, когда узнала про внучку, которая живет в Канаде.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Чилливаке – полдень, в Новосибирске три часа ночи. Баба Рая и сноха Оксана (вдова Кэтиного брата) смотрят в смартфон, идет видеозвонок. И вот появляется Кэти – красивая блондинка с серыми глазами. Даже кажется, есть что-то аристократичное в ее внешности.

- Здравствуй! Я – твоя бабушка, – кричит Раиса Евгеньевна и тут же оглядывается на Оксану. - Ой, ты посмотри, она как на Машу похожа.

Маша – племянница Кэти и правнучка Раисы Евгеньевны. Переводим для девушки на английский.

Родственники считают, что Кэти похожа на свою племянницу — Машу. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Родственники считают, что Кэти похожа на свою племянницу — Машу.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Oh, сrazy! – единственное слово, что удается найти иностранке. Мол «с ума сойти!»

- Как у тебя дела? Я - твоя бабушка, - повторяет пенсионерка, она тоже потрясена такой встречей и знакомит: - Приезжай к нам. Это – жена твоего старшего брата, Оксана.

Мы переводим все на английский язык для канадки, русский она не знает.

- Oh, my god, - иностранка по-прежнему в растерянности.

Так девушка выглядит сейчас. Возможно, она похожа на свою маму.

Так девушка выглядит сейчас. Возможно, она похожа на свою маму.

Об этом сеансе связи договаривались заранее, Кэти ждала его, но она все равно в растерянности.

- У тебя есть две племянницы и один племянник, - рассказывает о семье бабушка. У растроганной собеседницы выступает слеза.

- Не плачь, - успокаивает бабушка. - Ты очень похожа на мою правнучку. Очень похожа. Прям, вылитая Машка!

«В пьянке пырнула ножом мужчину, сидела шесть лет» - родной матерью американки оказалась россиянка с жуткой судьбой. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Оксана листает снимки на смартфоне, находит фотографию Маши и показывает собеседнице.

- Смотри, это твоя племянница, - знакомит бабушка. – Ну, как ты там живешь?

- Я счастлива, - говорит Кэти, но тут же задает главный для себя вопрос. - Что случилось с моей мамой?

Лариса была многодетной матерью, но непутевой. Фото: личный архив.

Лариса была многодетной матерью, но непутевой. Фото: личный архив.

- Она очень болела и умерла, - вынуждена сказать бабушка. О том, что женщина пила, была судима не хочет говорит, не хочет расстраивать только что найденную внучку.

- Когда это было? – уточняет Кэти.

- В 2013 году, 24 сентября.

Единственная фотография Ларисы в фотоальбоме ее матери. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Единственная фотография Ларисы в фотоальбоме ее матери.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Раиса Евгеньевна и Оксана показывают родной собеседнице еще один снимок:

- Это твой брат – Сергей Сергеевич Волков.

- А что с отцом?

- Он в пансионате, болеет.

- Сколько ему лет?

- Лет шестьдесят, по-моему, ему есть, - отвечает бабушка. Связи с отцом Кэти у нее нет, как и связи с ее братом – Сергеем Волковым. Тот родился на несколько лет раньше сестры, опека забрала его у матери, когда был маленьким, и отдала в детский дом. Все, что есть у родственников, это его взрослая фотография. Кстати, он тоже похож на сестру.

Брат Кэти — Сергей Волков. Если вы знаете этого человека, позвоните нам в редакцию на телефон: 8-923-145-11-03. Фото: личный архив.

Брат Кэти — Сергей Волков. Если вы знаете этого человека, позвоните нам в редакцию на телефон: 8-923-145-11-03. Фото: личный архив.

Потом начинает расспрашивать бабушка.

- А у тебя дети есть?

- Нет. Я не замужем.

- Чем ты занимаешься?

- Я - администратор в больнице.

Архивное фото: Кэти вместе со своей приемной семьей.

Архивное фото: Кэти вместе со своей приемной семьей.

- У тебя - медицинское образование?

- Я год училась в университете.

- Приезжай в Россию!

- Я не ожидала, что смогу найти вас.

К беседе подключается Оксана:

- Это бабушке - подарок на 80 лет! Учи русский, приезжай к нам в гости.

Кэти рассказывает, что два года назад похоронила приемного отца. Что там, на другом континенте, у нее – четыре брата. Кстати, одного из них тоже усыновили в Новосибирске.

Американская семья взяла из русского детского дома двух детей: мальчика и девочку.

Американская семья взяла из русского детского дома двух детей: мальчика и девочку.

- Когда меня удочерили, со мной усыновили еще одного мальчика, - говорит девушка.

Получается, четыре брата у девушки там, четыре было здесь, в России. Но в живых из родных братьев только два: один – сидит в тюрьме, с другим Сергеем Волковым у родственников нет связи. Там в Канаде у нее есть приемная мама, где-то в России – биологический отец.

Кэти пока не пообещала, что приедет в Сибирь, но родственники договорились оставаться на связи. К сожалению, бабушка не знает, как наверняка найти родного Кэтиного отца и ее брата. КП-Новосибирск обращается к читателям: если вы знакомы с Сергеем Волковым, которому около шестидесяти лет, или с его сыном Сергеем Волковым-младшим, позвоните в редакцию или напишите нам на Whatsapp: 8-923-145-11-03.

Удочеренная канадцами девушка расплакалась, увидев родную бабушку из России.Вадим АЛЕКСЕЕВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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