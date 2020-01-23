2020-01-23T23:20:54+03:00
Общество

Американка два года искала в России родную мать, правда оказалась ужасной

Корреспонденты КП-Новосибирск решили помочь жительнице США, мы нашли ее родственников в Новосибирске
Виктория МИНАЕВААнна ПАШАГИНА
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Мама Кэти умерла 7 лет назад. Фото: социальные сетиМама Кэти умерла 7 лет назад. Фото: социальные сети
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Жительницу США Кэти Шредер в России звали Ольгой Филоненко. Девочка родилась 1994 году в Новосибирске, но мать написала отказную от дочки. В пять месяцев малышку усыновила пара из США. И вот она выросла. Ей 25 лет, все хорошо, но... очень хочется увидеть родную маму.

Шредер пыталась отыскать родню в Сибири, писала объявления в соцсетях. Корреспонденты КП-Новосибирск прониклись ее историей, мы тоже подключились к поискам. Нашли адрес, где жила ее мама - Лариса Филоненко. Но оказалось, что интервью брать не у кого - женщины уже нет в живых...

— Она умерла в больнице, семь лет назад, про дочь нам ничего не рассказывала, — рассказала КП-Новосибирск Раиса Евгеньевна, мама Ларисы, а значит - родная бабушка Кэти. Пенсионерка сначала даже не поверила, что у нее в Канаде есть внучка. Говорит: это подарок судьбы к юбилею - на днях Раисе Евгеньевне будет 80 лет.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, что девушка из Канады Кэти Шредер ищет в Новосибирске свою русскую маму. Объявления появились в разных группах Новосибирска.

Как мы искали эту семью, кто они? Есть ли у американки родные братья и сестры в России? Почему ее бросила мама и как потом сложилась ее судьба? Подробности читайте на сайте 24 января.

Одна из немногочисленных фотографий мамы девочки.

Одна из немногочисленных фотографий мамы девочки.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Кэти не сдается: американка ищет русскую мать, которая бросила ее в роддоме

Девочку удочерили иностранцы, когда она была совсем малышкой. Новые родители не скрывали, что она — приемная. Уже несколько лет Кэти ищет свою настоящую семью по всей Сибири (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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Американка два года искала в России родную мать, правда оказалась ужасной
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