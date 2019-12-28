2019-12-28T13:36:02+03:00
Общество

Перед школьницами, которых выгнали из автобуса на мороз, извинился перевозчик

Детям подарили сладкие подарки и заверили, что не только кондуктор, но и водитель в фирме больше не работает
Татьяна СОЛОВОВА
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Девочки получили подарки. Фото: личный архив.Девочки получили подарки. Фото: личный архив.
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История со школьницами, которых выгнали из автобуса №29 на мороз, получила вполне новогоднее продолжение. Напомним, 11-летнюю Вику и ее 7-летнюю сестру Навоченко кондуктор с матом выставила из салона из-за того, что что старшая девочка забыла свою карту. В итоге школьницам пришлось идти в метель три остановки пешком.

Папа Вики и Насти не стал пускать ситуацию на самотек: сразу же пожаловался в ИП Кобенко В.А., к которому относится автобус. Перевозчик сразу же уволил кондуктора, которая так поступила с детьми. Кроме того, фирма извинилась перед девочками:

- Вике и Насте подарили сладкие подарки, - рассказывает Александр, папа детей. - А еще нам сказали, что не только кондуктор, но и водитель того автобуса в фирме больше не работает.

Девочки же как и раньше продолжат ездить на своем автобусе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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