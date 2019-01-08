«Она меня взяла за шкирку и выпнула»: кондуктор выгнала из автобуса 16-летнюю девушку, не уступившую место пенсионерке

Скандал случился на Рождество в новосибирском автобусе № 43: 16-летняя девушка отказалась уступать место пенсионерке. Полина уверяет, что из-за этого ее выгнали из салона на улицу. Хотя билет студентка колледжа оплатила. Папа стоит за дочку горой и уже просит прокуратуру разобраться. Наказать и водителя, и кондуктора.

«Словесный конфликт перерос в физическое противостояние, и явно неадекватная кондукторша силой выволокла мою дочь на улицу из автобуса. Чем причинила ей физическую боль, удушение шарфом, а также психологические страдания», - говорится в обращении в прокуратуру.

- Ребенка трясло три часа. Меня тоже трясет! Мою дочь вышвырнули из автобуса, осыпая матами и словами: «Чтоб ты сдохла». И никто не заступился! Никто! - возмущен Александр, отец девушки. - Кондукторша вела себя супергрубо! У моей дочки проблемы с сердцем, с кровообращением, сознание иногда теряет, все справки на руках есть. Никто не имел права ее силой заставлять уступать место.

Полина вспоминает, что села в автобус на площади К. Маркса. Говорит, когда зашла, было несколько свободных мест.

- На одно из них я села. А на следующей остановке зашла пожилая женщина, ей лет 60 на вид, не инвалид какой-то. Она сказала мне: «Встань». И кондукторша начала говорить, чтобы я встала, - рассказала Полина. - Я их сначала игнорировала - разговаривала с подругой по телефону. Но кондукторша начала напирать все больше и больше. Я ей ответила: «Я заплатила за место, я вправе тут сидеть. И тут даже нет знака, что это места для инвалидов и пассажиров с детьми». Кондуктор стала угрожать: «Я тебя выгоню». Вокруг мужики сидели, женщины, им почему-то никто не говорил: «Вставайте!» В итоге кондуктор взяла меня за шкирку, подняла с места и выпнула на следующей остановке. Всячески оскорбляла. Все просто игнорировали, что она силой меня вытолкнула, никто не возмутился: «Что вы делаете?» Я просто потом шла пешком, в стрессе таком... Когда я вижу, что ребенок маленький или инвалид, конечно, уступаю место. А тут 60-летняя женщина. Она нормально стояла... Я не понимаю, почему так со мной поступили!

Кондуктор автобуса Олеся о письме в прокуратуру уже знает. Но 32-летняя женщина уверена, что поступила в той ситуации правильно.

- Бабушка зашла, лет 80, потом дедушка с костыльком. Я говорю: «Девушка, ну уступите место». Автобус полный был: женщины, беременные, дети… Праздник же… А девушка сидела как раз на переднем сиденье, бабушке было бы удобнее там сесть, - рассказала «КП» Олеся. - А девушка эта отвечает: «Я не буду вставать». В итоге вместо нее пришлось беременной женщине встать, она еще с маленьким ребенком была, малыша посадила соседнему дедушке на коленки, а сама встала. Я просто не выдержала: «У вас вообще совесть есть?» Она в ответ стала мне хамить. Бабушка с ней разговаривает, а та ей тыкает. Я тогда ее под руку взяла, приподняла и говорю: «Уступай место старшим». Я ей не грубила - там же дети были в автобусе, а вот она на меня почти трехэтажным матом ругалась.

По словам кондуктора, Полина сама решила выйти из автобуса, так как у нее возник конфликт с еще одной пассажиркой.

- Она с женщиной препиралась. Потом сказала: «Я лучше пешком пойду». И вышла, - уверяет Олеся.

Кто говорит правду, могла бы ответить запись с камер наблюдения, но автобус оказался не оборудован ими. И кондуктор, и Полина теперь надеются на помощь свидетелей. Если вы стали очевидцем конфликта в автобусе № 45, позвоните в редакцию «КП» по номеру 8-923-145-11-03.