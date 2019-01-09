«Она ее прям нагло выкидывала»: свидетель рассказал, как кондуктор напала на девушку, не уступившую место пенсионерке

Вся страна обсуждает историю, произошедшую в новосибирском автобусе № 43 в Рождество. Напомним, 16-летняя Полина отказалась уступать место пенсионерке, из-за чего ей досталось от кондуктора:

- Она взяла меня за шкирку, подняла с места и выпнула на следующей остановке», - рассказала «КП» Полина.

Студентка и ее папа написали заявление в прокуратуру с просьбой разобраться, ведь, по словам отца, у дочки слабое здоровье и проблемы с сердцем.

Кондуктор и водитель автобуса заявили «КП», что девушка недоговаривает - сама ругалась в автобусе матом, скандалила:

- Я просто не выдержала: «У вас вообще совесть есть?» Она в ответ стала мне хамить. Бабушка с ней разговаривает, а та ей тыкает. Я тогда ее под руку взяла, приподняла и говорю: «Уступай место старшим».

По словам кондуктора, Полину никто не выгонял, та сама вышла на следующей остановке. Кто говорит правду, могли ответить только свидетели инцидента. И один из них позвонил в редакцию «Комсомольской правды».

«Оторви свою ж…у поганую» - о том, как разгорелся конфликт между кондуктором и молодой пассажиркой. Радио «Комсомольская правда» (98,3 FM) 00:00 00:00

- Я заметку прочитал. Вот как молодая девушка рассказывает, так все и было, - признался пассажир по имени Андрей. - Да, она (кондуктор. - Прим. авт.) ее прям нагло выкидывала. И не молодая девушка ругалась, а сама кондукторша.

- Расскажите с самого начала. Как возник конфликт?

- Я тоже зашел в автобус на остановке «Площадь К. Маркса». На следующей остановке бабушка зашла. Ей лет 50, наверное, даже не бабушка - женщина. И кондукторша говорит этой девушке: «Уступи место». Началась у них словесная перепалка. А потом, можно сказать, она просто девушку подняла и выкинула из автобуса.

- А вы рядом сидели? Почему вы женщине место не уступили?

- Я вообще сзади сидел.

- Девушка переживает, что за нее никто не заступился. Если она была права, почему вы промолчали?

- Ну не знаю. Как бы не мое дело, я туда лезть не собирался, тем более я торопился в тот момент, не хотел терять время. Но сейчас готов дать показания в прокуратуре.

Кстати, в областной прокуратуре подтвердили, что получили заявление от студентки и ее папы.

- В прокуратуру Новосибирской области поступило обращение от автора письма. В установленный законом срок оно будет рассмотрено, при наличии оснований будут приняты меры реагирования. Заявителю после проверки будет дан ответ, - прокомментировал Дмитрий Лямкин, старший помощник прокурора Новосибирской области.

КОММЕНТАРИЙ ЮРЮСТА

«Девушка выиграет суд, а перевозчик компенсирует моральный вред»

Мы позвонили юристу Михаилу Жукову и задали несколько вопросов: какие законы и правила могла нарушить кондуктор, а также на чьей стороне в этой истории будет суд?

- Кондуктор, во-первых, нарушила Правила перевозки, почитать которые можно в каждом автобусе. Во-вторых, я оцениваю, что к ней могут быть применены разные статьи, начиная от самоуправства и заканчивая хулиганством, если она применяла к девушке какое-то физическое воздействие. И безусловно, пассажирка должна требовать защиты своих прав, в том числе через суд. Причем подавать нужно не столько на кондуктора, сколько на перевозчика, ведь именно он оказывал ей услугу по перевозке, тут же работает закон «О защите прав потребителей». И суд девушка выиграет, но во сколько оценят нанесенный ей моральный вред - 50 тысяч, 100 тысяч - сложно сказать, это на усмотрение судьи.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

«Она меня взяла за шкирку и выпнула»: кондуктор выгнала из автобуса 16-летнюю девушку, не уступившую место пенсионерке

Скандал случился на Рождество в новосибирском автобусе № 43: 16-летняя девушка отказалась уступать место пенсионерке. Полина уверяет, что из-за этого ее выгнали из салона на улицу. Хотя билет студентка колледжа оплатила. Папа стоит за дочку горой и уже просит прокуратуру разобраться. Наказать и водителя, и кондуктора.

«Словесный конфликт перерос в физическое противостояние, и явно неадекватная кондукторша силой выволокла мою дочь на улицу из автобуса. Чем причинила ей физическую боль, удушение шарфом, а также психологические страдания», - говорится в обращении в прокуратуру (подробности).