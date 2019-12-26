«Я сказал - выходи»: кондуктор высадил четвероклассницу в лесу рядом с дальнобойщиками из-за забытой справки

10-летняя Ира (имя ребенка изменено. - Прим. авт.) - новосибирская четвероклассница, которой добираться в школу приходится на автобусе. Чаще всего девочка едет на учебу и обратно на автобусе № 13. Но вечером 25 декабря ребенку так и не удалось доехать до нужной остановки: ее высадили в промзоне - рядом с ТЭЦ, лесом и стоянкой дальнобойщиков. Почему так вышло, разбирались корреспонденты КП-Новосибирск.

«И ТАК ПОНЯТНО, ЧТО ОНА УЧИТСЯ В ШКОЛЕ!»

- В шестом часу вечера дочка возвращалась из школы домой: вместе с другими ребятишками дошла до остановки «Ключ-Камышенское плато», села в автобус № 13. Никого из знакомых в тот момент в салоне рядом с Ирой не было, - рассказала КП-Новосибирск Анна, мама девочки. - На остановке около дома ее ждал папа.

Наличных у девочки с собой не было - рассчитывалась за проезд картой школьника. Мама четвероклассницы за несколько дней до злополучной поездки положила на счет 300 рублей, так что проблем никаких не должно было быть. Но все пошло не так.

- Кондуктор потребовал у дочки справку из школы, чтобы подтвердить, что она - ученица. Вот только не понимаю зачем: у Иры за почти четыре года учебы никто в автобусе ни разу ее не спрашивал, и дочка эту бумагу с собой не возила. Хотя она у нас есть и лежит дома, - объясняет Анна. - Да и девочка маленькая еще: и так понятно, что она учится в школе. Не выпускница же, чтобы можно было путать и требовать справки…

Девочка готова была заплатить за проезд картой, но кондуктор не согласился.

- Так и заявил Ире: «Я сказал - выходи!», - передает диалог взрослого с ребенком Анна. - Дочка его послушалась и оказалась на остановке «ТЭЦ-5». Вы представляете, на улице темно - шестой час вечера, рядом только ТЭЦ, лес и стоянка дальнобойщиков. Могло случиться все, что угодно! Дочка от страха расплакалась. Даже позвонить никому не могла - телефон разрядился.

«НА ПАССАЖИРОВ ОБИДЫ НЕТ»

Благо следующий автобус подошел быстро и Ира не испугалась в него сесть.

- После нескольких случаев в прошлом году, когда детей выгоняли из автобуса, мы с дочкой специально проговаривали: если подобное происходит - нужно садиться в следующий автобус. Она как раз вспомнила мои инструкции, - продолжает Анна. - Кондуктор другого автобуса даже плату не взяла, когда увидела мою дочку заплаканную. Спасибо ей за это!

К слову, на пассажиров, на глазах которых ребенка выгнали из автобуса, у Анны обиды нет.

- Они, скорее всего, даже не поняли, что происходит. Дочка ведь в салоне не плакала, не просила ее оставить - просто вышла из автобуса, - считает Анна.

А вот кондуктора и транспортное предприятие, к которому относится автобус № 13, мама школьницы хочет наказать: она уже обратилась в мэрию Новосибирска. Позвонили туда и корреспонденты КП-Новосибирск:

- Оформляйте запрос, - коротко ответили в ведомстве.

Это мы и сделали. В ближайшее время обязательно опубликуем ответ властей.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

ЗВОНОК ЮРИСТУ

«Жалуйтесь в прокуратуру»

Вот как прокомментировала ситуацию юрист Инесса Рябинина:

- Родителям необходимо написать заявление в прокуратуру. Данная ситуация является нарушением прямого распоряжения мэрии Новосибирска: власти запретили высаживать детей вне той остановки, куда должен приехать ребенок. Причем независимо от того, оплатил ребенок проезд или возникли какие-то трудности. К тому же случившееся может расцениваться как оказание услуг ненадлежащего качества, за что организацию тоже могут наказать.

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