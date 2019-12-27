«С матом на детей накинулась»: кондуктор выставила двух девочек на мороз из-за забытой карты

Уже второе за последние два дня ЧП с детьми на общественном транспорте произошло в Новосибирске. Напомним, 25 декабря четвероклассницу выгнали из автобуса №13 за забытую справку из школы. И в этот же день неприятная история повторилась в автобусе №29: в метель кондуктор выставила из салона двух маленькие сестер.

«ДОЧКА ЗАБЫЛА КАРТУ»

В третьем часу дня две сестренки – 7-летняя Настя и 11-летняя Вика Навоченко – возвращались из школы. Девочкам надо было доехать с остановки «Немировича – Данченко» до дома: там их должен был встретить папа Александр. Но к назначенному времени сибиряк дочек не дождался: вместо этого ему позвонила бабушка школьниц.

- Оказалось, что дочки пришли к ней все мокрые, младшая вся зареванная была, - описал КП-Новосибирск ситуацию Александр, папа девочек. – Дети объяснили, что старшая дочка забыла карту: обнаружила она это только в автобусе. За это ее выгнали из автобуса, а младшая дочка, хоть и рассчиталась за проезд своей картой, тоже ушла вместе с Викой. Они три остановки пешком шли!

Сестренки должны были на автобусе добраться домой. Фото: личный архив.

Как так получилось, что ребенок забыл карту? Александр не отрицает – не досмотрели за дочкой в этот момент:

- С утра мы привозим дочек в школу, а домой они возвращаются на автобусе. Так было и в этот раз: да, конечно, это наше упущение, что не перепроверили утром, на месте ли карта, - признает сибиряк. – Но чтобы за это выставить из автобуса? Я сам работаю водителем, и всем нам даны четкие указания: ни в коем случае детей не выгонять. А тут - такое нарушение…

- Как вообще кондуктор себя вела? Что дочки рассказывают?

- Да она вообще с матом на детей накинулась: мол, пошли отсюда…

«КОНДУКТОР УВОЛЕНА!»

Александр по данным на билете, который выдали в автобусе младшей дочке, быстро узнал, к какому предприятию относится этот автобус, сразу же обратился туда с жалобой.

- Я встретил этого кондуктора: она мне заявила, что ни в чем не виновата и ничего подобного не было, - передает слова женщины Александр.

Но вот руководство кондуктора посчитало иначе: в ИП Кобенко В.А., к которому относится автобус, заявили, что женщина у них больше не работает.

- После инцидента с детьми водителю автобуса объявлен строгий выговор, а кондуктор уволена за нарушения правил пассажирских перевозок. Для всех был проведен иструктаж, на котором мы четко проговорили, что выгонять детей ни в коем случае нельзя. Почему взрослый человек этого не понял – неясно, - пояснили КП-Новосибирск в ИП Кобенко В.А..

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