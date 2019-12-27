2019-12-27T14:04:37+03:00
Общество

«С матом на детей накинулась»: кондуктор выставила двух девочек на мороз из-за забытой карты

Школьницам пришлось идти три остановки пешком до своей бабушки: отец сестренок добился, чтобы виновницу ЧП уволили
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Александр добился, чтобы кондуктора, выгнавшего его дочек, уволили. Фото: личный архив.Александр добился, чтобы кондуктора, выгнавшего его дочек, уволили. Фото: личный архив.
Изменить размер текста:

Уже второе за последние два дня ЧП с детьми на общественном транспорте произошло в Новосибирске. Напомним, 25 декабря четвероклассницу выгнали из автобуса №13 за забытую справку из школы. И в этот же день неприятная история повторилась в автобусе №29: в метель кондуктор выставила из салона двух маленькие сестер.

«ДОЧКА ЗАБЫЛА КАРТУ»

В третьем часу дня две сестренки – 7-летняя Настя и 11-летняя Вика Навоченко – возвращались из школы. Девочкам надо было доехать с остановки «НемировичаДанченко» до дома: там их должен был встретить папа Александр. Но к назначенному времени сибиряк дочек не дождался: вместо этого ему позвонила бабушка школьниц.

- Оказалось, что дочки пришли к ней все мокрые, младшая вся зареванная была, - описал КП-Новосибирск ситуацию Александр, папа девочек. – Дети объяснили, что старшая дочка забыла карту: обнаружила она это только в автобусе. За это ее выгнали из автобуса, а младшая дочка, хоть и рассчиталась за проезд своей картой, тоже ушла вместе с Викой. Они три остановки пешком шли!

Сестренки должны были на автобусе добраться домой. Фото: личный архив.

Сестренки должны были на автобусе добраться домой. Фото: личный архив.

Как так получилось, что ребенок забыл карту? Александр не отрицает – не досмотрели за дочкой в этот момент:

- С утра мы привозим дочек в школу, а домой они возвращаются на автобусе. Так было и в этот раз: да, конечно, это наше упущение, что не перепроверили утром, на месте ли карта, - признает сибиряк. – Но чтобы за это выставить из автобуса? Я сам работаю водителем, и всем нам даны четкие указания: ни в коем случае детей не выгонять. А тут - такое нарушение…

- Как вообще кондуктор себя вела? Что дочки рассказывают?

- Да она вообще с матом на детей накинулась: мол, пошли отсюда…

«КОНДУКТОР УВОЛЕНА!»

Александр по данным на билете, который выдали в автобусе младшей дочке, быстро узнал, к какому предприятию относится этот автобус, сразу же обратился туда с жалобой.

- Я встретил этого кондуктора: она мне заявила, что ни в чем не виновата и ничего подобного не было, - передает слова женщины Александр.

Но вот руководство кондуктора посчитало иначе: в ИП Кобенко В.А., к которому относится автобус, заявили, что женщина у них больше не работает.

- После инцидента с детьми водителю автобуса объявлен строгий выговор, а кондуктор уволена за нарушения правил пассажирских перевозок. Для всех был проведен иструктаж, на котором мы четко проговорили, что выгонять детей ни в коем случае нельзя. Почему взрослый человек этого не понял – неясно, - пояснили КП-Новосибирск в ИП Кобенко В.А..

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я сказал - выходи»: кондуктор высадил четвероклассницу в лесу рядом с дальнобойщиками из-за забытой справки

В Новосибирске 10-летняя девочка забыла дома бумажку, подтверждающую, что она школьница. Ребенка выгнали из салона на пустырь, несмотря на темень за окном (подробнее).

В Новосибирске кондуктор автобуса выгнала детей на 30-градусный мороз из-за сломанного проездного

Трое школьников шли домой пешком, пока киоскер на одной из остановок не одолжила им денег (подробнее).

«Она меня взяла за шкирку и выпнула»: кондуктор выгнала из автобуса 16-летнюю девушку, не уступившую место пенсионерке

Студентка новосибирского техникума и ее папа в ответ написали заявление в прокуратуру с просьбой наказать кондуктора и водителя (подробнее).

«Она ее прям нагло выкидывала»: свидетель рассказал, как кондуктор напала на девушку, не уступившую место пенсионерке

Прокуратура уже начала проверку по факту обращения 16-летней студентки и ее папы. Юристы уверены, что девушка может получить компенсацию через суд (подробнее).

Стоял и плакал: в Новосибирске кондуктор высадил из автобуса ребенка без денег

Мальчик забыл проездной и не смог дозвониться до родителей (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я сказал - выходи»: кондуктор высадил четвероклассницу в лесу рядом с дальнобойщиками из-за забытой справки
В Новосибирске 10-летняя девочка забыла дома бумажку, подтверждающую, что она школьница. Ребенка выгнали из салона на пустырь, несмотря на темень за окном
Гепрокуратура не утвердила обвинение против сестер Хачатурян, но СК пытается обжаловал это решение
По данным источника «КП» в следственных органах замгенпрокурора отказался утверждать обвинительное заключение, отправив его обратно в СК на доследование [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Как порадовать Мышиного короля, или В чем встретить грядущий Новый год
Танцуют все: в Новосибирске прошел «Первый зимний» флешмоб
«Мы знаем путь к выздоровлению короче, быстрее, эффективнее»
Вандалы срезали верхушку елки около районной администрации
Кто приходит на помощь алкоголикам и наркозависимым людям, когда от них отворачиваются даже родственники?
«Убийство», за которое новосибирец отсидел 2 года, оказалось суицидом
Бесплатный проезд в Новосибирске: где школьникам не придется платить в Новый год
Рождество 2020 в Новосибирске: дети могут поучаствовать в конкурсе рисунков
Гало в предновогоднем Новосибирске: смотрим красивые фото и радуемся морозу
«Не повезло с утра»: автомобиль перевернулся на крышу в Новосибирске
Сильно хотелось кушать: сибирячка ради булочки приставила к горлу нож
«Сногсшибательно танцуешь лицом»: мимика звезды тверка позабавила соцсети