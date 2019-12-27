2019-12-27T12:20:43+03:00
Происшествия

«Убийство», за которое новосибирец отсидел 2 года, оказалось суицидом

Закончился процесс по делу «о шприце с лидокаином». Александра Филиппова, который успел побывать в колонии строгого режима, признали невиновным
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Александр Филиппов выслушивал и оправдательные приговоры, и обвинительный по одному и тому же делу.Александр Филиппов выслушивал и оправдательные приговоры, и обвинительный по одному и тому же делу.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В Ленинском районном суде Новосибирска вынесли оправдательный приговор по одному из самых загадочных уголовных дел.

Трагедия, которую разбирали следствие и суд, произошла еще в апреле 2014 года. Именно тогда Александр Филиппов сообщил полиции, что дома обнаружил мертвым родного брата.

- В комнате была упаковка лидокаина, шприц. Вызвал полицию, сообщил матери, - рассказал КП-Новосибирск Александр Филиппов. - Потом еще нашел нож в крови, тоже полиции сообщил.

Если впервые увидев тело парня, правоохранители не тревожили Александра, то на следующий день забрали его.

- В отделе откровенно заставляли писать меня явку с повинной. Сказали, что посадят меня. Потом пришлось проходить полиграф, но он не показал никакого результата: я был в стрессе, - говорит Александр.

Вскоре парня обвинили в убийстве брата. Сам Филиппов-старший отрицал свою вину и предполагал, что брат сам свел счеты с жизнью. Против него были травмы на лице умершего. Но в пользу версии суицида оказалась история браузера в компьютере – судя по ней, пользователь искал способ самоубийства.

В районном суде Александра оправдали, а областной суд этот приговор отменил. Затем Филиппова, все-таки, признали виновным и отправили в колонию.

Леня Филиппов жил в одной квартире с братом. Фото: из личного архива

Леня Филиппов жил в одной квартире с братом.Фото: из личного архива

После серии публикаций КП-Новосибирск дело стало резонансным, о нем рассказали другие СМИ.

Филиппов успел провести в колонии строгого режима почти два года, прежде, чем приговор вновь отменили и отправили на новое рассмотрение. Оно закончилось 27 декабря.

- Суд вынес оправдательный приговор, признав за Александром Филипповым право на реабилитацию, - сообщила КП-Новосибирск адвокат Ольга Ковалева.

Теперь Филиппов может взыскать с казны компенсацию за почти шестилетнее уголовное преследование и время, проведенное в колонии. Впрочем, за прокуратурой остается право обжаловать оправдательный приговор.

Кстати, не смотря на редкость оправдательных приговоров, еще один прозвучал в Новосибирске двумя днями ранее - Октябрьский районный суд признал невиновным экс-директора Новосибирского планетария Сергея Масликова.

Три года назад, тоже перед Новым годом, в Новосибирске под аплодисменты присутствующих суд оставил на свободе Виктора Ганчара, которого обвиняли в смертельном избиении наркомана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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