Ошибочка вышла: суд отменил приговор новосибирцу, который отсидел два года за убийство брата

СЕГОДНЯ 09:23 2019-04-24T09:23:02+03:00

Александр Филиппов провел в колонии два года. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Следствие и суд годами пытались разгадать: погиб ли парень от убийства, или сам наложил на себя руки. Приговор менялся несколько раз, а брат погибшего успел побывать в колонии

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Новосибирский областной суд отменил приговор Александру Филиппову, который успел побывать в колонии строгого режима.

Парень был признан виновным в убийстве брата, но судьи нашли нарушения в прежнем приговоре, и теперь заключенного отпускают. Виновность его, все-таки, не доказана.

Два брата жили в однокомнатной квартире. Студент Леня - в комнате, вернувшийся с армии Саша - на кухне. Старший (Александр) говорит, что безжизненное тело брата увидел 28 апреля 2014.

- В комнате была упаковка лидокаина, шприц. Вызвал полицию, сообщил матери, - рассказал Филиппов Радио «Комсомольская правда»- Новосибирск». - Потом еще нашел нож в крови, тоже полиции сообщил.

Леня был студентом и жил в одной квартире с братом. Фото: личный архив.

И если впервые увидев тело парня, правоохранители не тревожили Александра, то на следующий день забрали его.

- В отделе откровенно заставляли писать меня явку с повинной. Сказали, что посадят меня. Потом пришлось проходить полиграф, но он не показал никакого результата: я был в стрессе, - говорит Александр.

Вскоре парня обвинили в убийстве брата. Затем начался суд, и Александра оправдали. Но это было в суде районном, а областной этот приговор отменил. Затем Филиппова, все-таки, признали виновным и отправили в колонию.

24 апреля 2019 года, спустя пять лет после трагедии, областной суд вновь отменил приговор. И распорядился выпустить Филиппова из-под стражи. В неволе он находился почти два года - с 24 июля 2017-го.

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ИСТОЧНИК KP.RU