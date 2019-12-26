Виталий Милонов заступился за «эротический» каток у оперного

СЕГОДНЯ 16:14 2019-12-26T16:23:56+03:00

Депутат Госдумы не увидел в нем ничего скандального

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Шумиха вокруг «эротического» катка в Новосибирске все не смолкает. Напомним, в ответ на шутки горожан о форме новогодней площадки вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова написала в Facebook: «искусство должно возбуждать». Реакция у общественников точно была: руководитель движения «Гражданский патруль» Ростислав Антонов написал жалобу на чиновницу в полицию и ей же на работу - в мэрию. А фотографу Славе Степанову, сделавшему снимок катка, грозит штраф от 30 тысяч рублей.

Так люди выпускают сексуальную энергию - историю с эротичным катком прокомментировал врач-сексолог. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

И вот теперь об этой истории высказался депутат Государственной Думы Виталий Милонов:

- Это не же не специально было сделано, чтобы потролить. В конце концов ничего противоестественного нет, «Санта-Барбара» какая-то. Надо быть аккуратней просто, чтобы такого не было больше, - заявил в разговоре с корреспондентом КП-Новосибирск депутат Госдумы Виталий Милонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU