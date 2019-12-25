В бровь мне хвою! Девушкам предлагают сделать ёлку на лбу за 1000 рублей

СЕГОДНЯ 15:54 2019-12-25T15:54:11+03:00

Визажисты говорят, что такой новогодний макияж будет в тренде 31 декабря

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Как встречать Новый год 2020 рассказали визажисты: они предлагают новогодний макияж для смелых. Так, новосибирский салон красоты пытается раскрутить новый тренд — бровка в виде еловой веточки. Такой новогодний макияж будет стоить от 700 до 1000 рублей. Работа несложная: сначала мастер делает укладку специальным воском, потом посыпает обильно зелеными блестками, в конце украшает стразами.

— Для фото мы использовали недолговечную конструкцию. Материалы использованы для демонстрации. Но можно сделать подобный макияж, который продержится всю новогоднюю ночь, — рассказала КП-Новосибирск мастер-бровист салона luxlash_nsk Мария Засименко.

В качестве первой модели выступила администратор салона Диана Займитдинова, девушка говорит, что в виде еловой веточки можно сделать и ламинирование бровей, тогда форма продержится неделю, только блестками посыпать надо регулярно, чтобы брови блестели все новогодние праздники.

— Мы пробуем запустить такой бьюти-тренд в массы, чтобы все делали и отмечались в Инстаграме, — рассказывает о новогоднем макияже Диана. — Пока, правда, за подобной услугой к нам никто не обращался.

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ИСТОЧНИК KP.RU