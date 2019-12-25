В бровь мне хвою! Девушкам предлагают сделать ёлку на лбу за 1000 рублей
Как встречать Новый год 2020 рассказали визажисты: они предлагают новогодний макияж для смелых. Так, новосибирский салон красоты пытается раскрутить новый тренд — бровка в виде еловой веточки. Такой новогодний макияж будет стоить от 700 до 1000 рублей. Работа несложная: сначала мастер делает укладку специальным воском, потом посыпает обильно зелеными блестками, в конце украшает стразами.
— Для фото мы использовали недолговечную конструкцию. Материалы использованы для демонстрации. Но можно сделать подобный макияж, который продержится всю новогоднюю ночь, — рассказала КП-Новосибирск мастер-бровист салона luxlash_nsk Мария Засименко.
В качестве первой модели выступила администратор салона Диана Займитдинова, девушка говорит, что в виде еловой веточки можно сделать и ламинирование бровей, тогда форма продержится неделю, только блестками посыпать надо регулярно, чтобы брови блестели все новогодние праздники.
— Мы пробуем запустить такой бьюти-тренд в массы, чтобы все делали и отмечались в Инстаграме, — рассказывает о новогоднем макияже Диана. — Пока, правда, за подобной услугой к нам никто не обращался.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сделал губы-осьминоги? Придется паспорт поменять
Новосибирск накрыла новая волна бьюти-трендов. Косметологи массово предлагают услугу - «губы-осьминожки», или «губы дьявола». Многоугольный рот в таком виде больше похож на звезду. Но новосибирские юристы говорят, что, «посадив на рот осьминожка», паспорта придется сменить всем модникам (подробнее).
О, Боже! Губы дьявола теперь делают и парни
Новосибирский стилист похвастался в Инстаграме губами-осьминогами. Не все подписчики оказались в восторге (подробнее).
Мода, ты пьяна: сибирячки колют «губы дьявола» к Новому году
Ради эксперимента косметологи готовы сделать процедуру бесплатно, за фото для портфолио (подробнее)
Он стал слишком красивым: парню с перекачанными губами пришлось сменить паспорт из-за пограничников
На фото в документе новосибирец выглядит совсем не так, как сейчас, из-за чего он не мог нормально пройти пограничный контроль (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU