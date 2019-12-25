2019-12-25T15:54:11+03:00
Woman

В бровь мне хвою! Девушкам предлагают сделать ёлку на лбу за 1000 рублей

Визажисты говорят, что такой новогодний макияж будет в тренде 31 декабря
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
В Новосибирске появилась новая услуга - бровь в форме еловой ветки. Фото: instagram.com/luxlash_nskВ Новосибирске появилась новая услуга - бровь в форме еловой ветки. Фото: instagram.com/luxlash_nsk
Изменить размер текста:

Как встречать Новый год 2020 рассказали визажисты: они предлагают новогодний макияж для смелых. Так, новосибирский салон красоты пытается раскрутить новый тренд — бровка в виде еловой веточки. Такой новогодний макияж будет стоить от 700 до 1000 рублей. Работа несложная: сначала мастер делает укладку специальным воском, потом посыпает обильно зелеными блестками, в конце украшает стразами.

— Для фото мы использовали недолговечную конструкцию. Материалы использованы для демонстрации. Но можно сделать подобный макияж, который продержится всю новогоднюю ночь, — рассказала КП-Новосибирск мастер-бровист салона luxlash_nsk Мария Засименко.

В качестве первой модели выступила администратор салона Диана Займитдинова, девушка говорит, что в виде еловой веточки можно сделать и ламинирование бровей, тогда форма продержится неделю, только блестками посыпать надо регулярно, чтобы брови блестели все новогодние праздники.

— Мы пробуем запустить такой бьюти-тренд в массы, чтобы все делали и отмечались в Инстаграме, — рассказывает о новогоднем макияже Диана. — Пока, правда, за подобной услугой к нам никто не обращался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сделал губы-осьминоги? Придется паспорт поменять

Новосибирск накрыла новая волна бьюти-трендов. Косметологи массово предлагают услугу - «губы-осьминожки», или «губы дьявола». Многоугольный рот в таком виде больше похож на звезду. Но новосибирские юристы говорят, что, «посадив на рот осьминожка», паспорта придется сменить всем модникам (подробнее).

О, Боже! Губы дьявола теперь делают и парни

Новосибирский стилист похвастался в Инстаграме губами-осьминогами. Не все подписчики оказались в восторге (подробнее).

Мода, ты пьяна: сибирячки колют «губы дьявола» к Новому году

Ради эксперимента косметологи готовы сделать процедуру бесплатно, за фото для портфолио (подробнее)

Он стал слишком красивым: парню с перекачанными губами пришлось сменить паспорт из-за пограничников

На фото в документе новосибирец выглядит совсем не так, как сейчас, из-за чего он не мог нормально пройти пограничный контроль (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В бровь мне хвою! Девушкам предлагают сделать ёлку на лбу за 1000 рублей
Водитель отпинал автобус, пытаясь выпустить из него пассажиров
«Как ехать скорой? А если пожар?»: застрявшие в снегу фуры собрали гигантские пробки в двух районах Новосибирска
Крупная компания из Новосибирска помогла украсить городские детские сады к Новому году
Киногероев премьеры Бондарчука одели сибирские швейники
"Трусливые мрази": живодёры застрелили собаку и бросили её умирать на снегу
Горок нет, но вы держитесь: открытие ледового городка на набережной перенесли из-за снегопада
Банк УРАЛСИБ подключил первый банк-партнер к Системе быстрых платежей
«Он весь во льду»: сибирячка спасла умирающего на холоде пса
«Хорошо, что не было затмения»: суд оправдал экс-директора новосибирского планетария
Tele2 обеспечила связью и быстрым интернетом жителей малых населенных пунктов
Похмелье после Нового года: советы диетолога, как избавиться от него
«Муж испугался»: сибирячка заступилась за супруга, сбежавшего с места ДТП, и получила срок
«Жарко у вас на темной стороне»: сибирячка показала нескромный косплей Star Wars
МТС запустила терминал с бесплатной выдачей сим-карт
Снегом заваливает двери, таксисты повышают цены в два раза: последствия метели в Новосибирске
В Ленинском районе Новосибирска 63 дома остались без тепла
«Может они так снег из города вывозят?»: соцсети рассмешил сугроб в салоне трамвая
«Она была в сознании, говорила»: стали известны подробности ЧП с сибирячкой, упавшей на рельсы в метро