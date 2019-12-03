О, Боже! Губы дьявола теперь делают и парни

СЕГОДНЯ 09:08 2019-12-03T09:17:16+03:00

Стилист решил попробовать на себе новый тренд. Фото: instagram.com

Новосибирский стилист похвастался в Инстаграме губами-осьминогами. Не все подписчики оказались в восторге

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Новосибирский стилист Федор Швец удивил свою аудиторию в «Инстаграме». Молодой человек решил испытать на себе новый тренд — губы дьявола.

— Сделал губки. Как вам? — интересуется сибиряк у подписчиков в социальных сетях, выкладывая фото.

Ранее «Комсомолка» писала уже о новомодных губах. Их называют «губы дьявола» или же «губы осьминоги». Мастера предлагают изменить контур. Например, на верхней части сделать 4 выпуклости, и несколько на нижней. В итоге, на губах появляется своеобразная волна. Новосибирские косметологи предлагали бегущим за модой сделать такую «красоту» абсолютно бесплатно.

Новые губы Федора нашли своих фанатов:

— Хочу такие же! Где делал?

— Я уже записалась, завтра иду делать !

— Посоветуй мастера, смотрится шикарно, — пишут комментаторы.

Некоторых людей фотография привела в шок:

— Почему они напоминают бэтмена?

— Федя, это же шутка?

— Можно от гопников в подворотне выхватить бесплатно — эффект такой же будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU