О, Боже! Губы дьявола теперь делают и парни
Новосибирский стилист Федор Швец удивил свою аудиторию в «Инстаграме». Молодой человек решил испытать на себе новый тренд — губы дьявола.
— Сделал губки. Как вам? — интересуется сибиряк у подписчиков в социальных сетях, выкладывая фото.
Ранее «Комсомолка» писала уже о новомодных губах. Их называют «губы дьявола» или же «губы осьминоги». Мастера предлагают изменить контур. Например, на верхней части сделать 4 выпуклости, и несколько на нижней. В итоге, на губах появляется своеобразная волна. Новосибирские косметологи предлагали бегущим за модой сделать такую «красоту» абсолютно бесплатно.
Новые губы Федора нашли своих фанатов:
— Хочу такие же! Где делал?
— Я уже записалась, завтра иду делать !
— Посоветуй мастера, смотрится шикарно, — пишут комментаторы.
Некоторых людей фотография привела в шок:
— Почему они напоминают бэтмена?
— Федя, это же шутка?
— Можно от гопников в подворотне выхватить бесплатно — эффект такой же будет.
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ИСТОЧНИК KP.RU