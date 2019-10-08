Он стал слишком красивым: парню с перекачанными губами пришлось сменить паспорт из-за пограничников

23-летний Федор Швец - стилист из Новосибирска, но в соцсетях прославился не прическами, а эпатажем. Парень накачал себе губы - такие, что Анжелина Джоли позавидует. А еще набил татухи от пят до подбородка. Тюнинг тут же принес результаты - более 15 тысяч подписчиков в «Инстаграме».

- Я с 18 лет начал делать пластические операции - нос, глаза, челюсти, губы. Еще и татуировки добавились. Конечно, я сильно изменился, - честно признался КП-Новосибирск Федор.

Федя - парикмахер, и эпатирует подписчиков такими фото. Фото: личный архив.

В соцсетях у парня появились не только поклонники, но и хейтеры:

- Ужас просто! Мужиков истребляют пачками, и это в мирное время.

- Кошмар! Фу, какой отвратительный! - пишут комментаторы.

И на такие эксперименты Федя решается. Фото: личный архив.

Но это, как оказалось, далеко не единственная проблема Федора. Из-за пластики у парня могли сорваться путешествия за границу. Пограничники, глядя на Федю и его фото в паспорте, входили в ступор. Вопросы возникали именно у российских контролеров.

- Меня постоянно подолгу не пускали через границу. Например, однажды меня развернули в Китае и стали обвинять, что паспорт - ворованный. Грозили чуть ли не в тюрьму посадить. Было очень страшно, но мне тогда удалось доказать, что документ - мой, - объясняет парень. - Однако самое обидное, что родная Россия не признала во мне своего гражданина. Меня натурально не хотели пускать в Москву. Опять же про ворованный паспорт говорили. Отправили в специальную комнату, где проверяли, я на фото или не я, по сетчатке глаза.

У Феди татухи по всему телу. Фото: личный архив.

Конечно, в итоге парень пересекал границу. Но процедура - долгая, нервная. А если из-за таких проверок опоздаешь на самолет? Особенно переживала в таких ситуациях девушка Федора - Катя.

- Разумеется, во всех путешествиях она была рядом, и ей приходилось ждать, когда все это закончится, - говорит Федор.

Парень не стесняется своих татуировок. Фото: личный архив.

На днях парень решил проблему кардинально: пошел в паспортный стол менять загранпаспорт.

- Мы живем в цивилизованной стране, XXI век на дворе, так что никаких шуток или попыток посоветовать что-то относительно моей внешности не было. Наоборот, одна из сотрудниц паспортного стола сделала мне комплимент, что я очень красивый, - не стал скромничать парень.

Это фото у парня в новом загранпаспорте. Фото: личный архив.

Сам «загранник» Федор еще не получил, но уже придумал, куда поедет.

- У меня два варианта: Греция или фестиваль в Берлине. Пока еще выбираю, - объясняет Федор. - Катя, разумеется, будет со мной. И надеюсь, в этот раз обойдется без неприятностей.