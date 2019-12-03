Сделал губы-осьминоги? Придется паспорт менять

Новосибирск накрыла новая волна бьюти-трендов. Косметологи массово предлагают услугу - «губы-осьминожки», или «губы дьявола». Многоугольный рот в таком виде больше похож на звезду. Тренду последовал один новосибирский стилист Федя - парнишка и раньше испытывал на себе последние новинки косметологии. Пограничники даже заставили его сменить паспорт из-за слишком явных перемен во внешности. Теперь Феде, видимо, придется проходить эту процедуру вновь. Новосибирские юристы говорят, что, «посадив на рот осьминожка», паспорта придется сменить всем модникам.

Федя и Катя попробовали на себе новый тренд. Фото: соцсети.

«КРАСОТА» ЗА 48 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Попробуем описать, что такое «губы дьявола», словами, хотя лучше смотреть на картинку. Косметологи делают четыре пика на верхней части губы и несколько - на нижней. Итог: своеобразная волна или углы. В Сибири косметологи предлагают бегущим за модой сделать такую «красоту» абсолютно бесплатно, только просят выслать фото результата для «Инстаграма».

Федор Швец - новосибирский стилист. Парень не боится экспериментировать со своей внешностью и идет в ногу с модой. Большая часть тела Феди испещрена рисунками, делал парень и пластические операции. А недавно удивил своих подписчиков в «Инстаграме» - выложил портрет, где вместо пышных губ у него тот самый многоугольник.

- Моя подружка Катя сделала себе такие же губы, когда увидела. Ночью позвонила нашему любимому косметологу и поехала делать, - рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Федор.

«Губы-осьминожки» Екатерине обошлись в 48 тысяч рублей с учетом скидки. Видимо, в рекламе новинка больше не нуждается. На рынке, по предположению Федора, бьюти-процедура будет стоить от 100 тысяч, а может и больше. Длительность процедуры - четыре часа. По словам других экспертов, избавиться от этой жуткой красоты будет стоить от 16 тысяч рублей.

- У нас с подругой отек еще не прошел. Есть пока сложно. Пришлось включить в рацион детские пюрешки, еще заказываем вареные баклажаны, - говорит Федор.

С такими губами сибиряк и его подружка будут ходить недолго - недели две максимум. Говорят, что к родителям ехать в тренде не нужно - могут не пережить изменения на лицах детей.

Однако не все подписчики Федора поверили в реальность преображения. Говорят, губы в фотошопе нарисовал. Вполне возможно, так и есть…

Новосибирские косметологи искали моделей в соцсетях, готовы были даже бесплатно такую красоту сделать, лишь бы руку. Фото: соцсети.

«РАДИ ХАЙПА И ПИАРА»

Другие новосибирские косметологи уверены: спроса на многоугольные губы в столице Сибири нет. Скорее всего, это сделано для хайпа и пиара. Говорят, все началось с инстаблогера Емельяна Брауде, предлагавшего крупную сумму косметологу, который сделает лучшие «дьявольские губы». Вот и завертелась с тех пор в «Инстаграме» шарманка «сделаю звезду вместо рта бесплатно». Но есть ли те, кто клюнул на удочку? Мы таких в городе пока не встречали.

- Я эту процедуру не делал, и знакомых, сделавших это, у меня нет. Могу отметить на свой профессиональный взгляд, что у данной процедуры есть последствия: неровный контур, комки препарата в местах возвышений, - описал врач-косметолог Андрей Касьянов. - Чтобы вернуть прежнюю форму губ, придется удалить препарат с помощью фермента.

В принципе человек после удаления препарата уродом не останется, но подобная техника накачивания губ противоречит анатомии человека. Врачи утверждают: естественный контур будет сопротивляться, а круговая мышца рта при сокращении будет смещать препарат. Проще говоря, во время разговора гель будет перекатываться внутри губ.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

«Придется менять документы»

Со стороны закона тоже не все так просто. Решился губы поменять, значит, и все документы, где есть фотографии, будь добр, тоже смени. В первую очередь паспорт и водительские права.

- Подобные изменения будут сильно затруднять идентификацию человека по отношению к его старому паспорту. Это ведь косметическая операция, которая меняет облик. Необходимо будет сменить все документы: служебные удостоверения, пропуска и прочее, - объяснил корреспонденту КП-Новосибирск юрист Михаил Жуков.

Когда губы вернутся в прежнее состояние, паспорт придется менять снова. Так что, если задумали меняться, лучше все сделайте сразу: и нос, и глаза, и щечки… Чтобы не переделывать документы постоянно.

Как пояснил эксперт, если человек решил сделать на лице татуировку, документы можно и не менять, ведь она не относится к косметическим операциям. На черты лица она не повлияет.

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«Лучше б герпесом назвали»

Читатели КП-Новосибирск активно обсуждают тему нового тренда. Пока что не все понимают его смысл:

- Больше на герпес похоже, чем на осьминога. Такое ощущение, что явно чем-то болен человек. Может, и правда с головой что-то не то. Сходил бы и проверился.

- Ужас, никогда не сделаю себе такие! А 100 тысяч лучше на образование потратить или на окультуривание. Пусть в музей сходит - на красавиц венецианского периода посмотрит. Вот там - красота! А это - тьфу!

- Лучше бы мозги себе накачивали, а не губы. Что в них толку? За губы не любят! Любят за чувство юмора и душевную чистоту. Хотя, может, это такая шутка?

- А это точно модно? В моей молодости такую девчонку замуж не позвали бы. А сегодня гордятся, фотаются в разных ракурсах…

- Ладно бабы, к их лепехам вместо губ мы уже привыкли. Но мужики-то куда? Лучше бы работу нормальную нашел.

- Я не верю, что люди по своему желанию так себя уродуют. Предполагаю, что все это сплошной фотошоп.

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