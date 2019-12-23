2019-12-23T16:06:36+03:00
Общество

17-летнюю живодёрку, которая убила кота Мотю, отправили на принудительное лечение

В Новосибирске суд заблокировал страничку подозреваемой во "Вконтакте", на ней она публиковала фото отрубленных голов кошек
Никита МАНЬКО
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Живодёрка из Академгородка вела сразу несколько страниц под чужим именем.ФОТО: Кадр со страницы "ВКонтакте"Живодёрка из Академгородка вела сразу несколько страниц под чужим именем.ФОТО: Кадр со страницы "ВКонтакте"
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Новосибирская прокуратура добилась принудительного лечения для 17-летней живодерки из Академгородка. Две недели назад девушку направили в стационар на лечение, сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Центрального района.

— В отношении данной девушки применены меры медицинского характера, судебное заседание проводится в закрытом режиме. Дело находится на стадии предварительного следствия, — сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Центрального района.

Убитого Мотю нашли в мусорке. Фото: https://vk.com/akadem54

Убитого Мотю нашли в мусорке. Фото: https://vk.com/akadem54

Сегодня Центральный районный суд удовлетворил иск по блокировке странички «Вконтакте» девушки. В иске к «Роскомнадзору» указана ссылка на страничку под именем «Евгения Бондаренко». Сама страница вероятно принадлежит 17-летней жительнице Академгородка, которую обвиняют в убийстве животных с применением садистских методов. Последний раз пользователь заходил на страницу 4 декабря.

«Увидели, как девочка с зелеными волосами вышла с мешком» - хозяева кота вычислили садистов по камере видеонаблюдения. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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Корреспондент КП-Новосибирск убедился — в открытом доступе есть не только фото обвиняемой, но и снимки убитых животных — отрезанные головы котов в морозильной камере, черепа, кости и так далее.

Напомним, в июле скандальная история убийства кота Моти помогла раскрыть молодую таксидермистку, которая устроила в квартире кладбище домашних животных. После огласки и проверок полиции девушка стала подозреваемой, ее возненавидели зоозащитники — и живодерке пришлось съехать из квартиры в Академгородке.

Ранее СМИ писали, что после травли в соцсетях девушка переехала в другой микрорайон, но и там ее начали узнавать местные жители.

Мотя был добрым, ласковым и понимающим котом. Фото: личный архив.

Мотя был добрым, ласковым и понимающим котом. Фото: личный архив.

Школьница-живодерка украла соседского кота, чтобы сделать из него чучело.

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Жуткая история произошла в Советском районе Новосибирска: там школьницы убили и расчленили соседского кота, которого искал весь дом. С него сняли скальп, отрезали лапы и выкинули в мешке в мусорный бак (подробности).

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На фотографии, сделанной во время обысков, видно, что возле подъезда стоит куча коробок. По словам жителей дома в них вынесли мертвых белок (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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17-летнюю живодёрку, которая убила кота Мотю, отправили на принудительное лечение
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