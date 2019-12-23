17-летнюю живодёрку, которая убила кота Мотю, отправили на принудительное лечение
Новосибирская прокуратура добилась принудительного лечения для 17-летней живодерки из Академгородка. Две недели назад девушку направили в стационар на лечение, сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Центрального района.
— В отношении данной девушки применены меры медицинского характера, судебное заседание проводится в закрытом режиме. Дело находится на стадии предварительного следствия, — сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Центрального района.
Убитого Мотю нашли в мусорке. Фото: https://vk.com/akadem54
Сегодня Центральный районный суд удовлетворил иск по блокировке странички «Вконтакте» девушки. В иске к «Роскомнадзору» указана ссылка на страничку под именем «Евгения Бондаренко». Сама страница вероятно принадлежит 17-летней жительнице Академгородка, которую обвиняют в убийстве животных с применением садистских методов. Последний раз пользователь заходил на страницу 4 декабря.
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Корреспондент КП-Новосибирск убедился — в открытом доступе есть не только фото обвиняемой, но и снимки убитых животных — отрезанные головы котов в морозильной камере, черепа, кости и так далее.
Напомним, в июле скандальная история убийства кота Моти помогла раскрыть молодую таксидермистку, которая устроила в квартире кладбище домашних животных. После огласки и проверок полиции девушка стала подозреваемой, ее возненавидели зоозащитники — и живодерке пришлось съехать из квартиры в Академгородке.
Ранее СМИ писали, что после травли в соцсетях девушка переехала в другой микрорайон, но и там ее начали узнавать местные жители.
Мотя был добрым, ласковым и понимающим котом. Фото: личный архив.
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ИСТОЧНИК KP.RU