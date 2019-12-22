Глава СКР Бастрыкин заинтересовался гибелью новосибирского школьника
Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль дело о погибшем школьнике из Новосибирска. Напомним, ранее «КП-Новосибирск» писали, что тело мальчика мама обнаружила в квартире. Он умер за обеденным столом.
— В эфире одного из федеральных каналов обсуждалась проблема свободного распространения заменителей табака и его аналогов по всей России. По данным СМИ, таким продуктом отравились несколько подростков в Новосибирске и Башкортостане. Один из случаев отравления закончился смертельным исходом, — сообщается на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил взять проверки и расследование уголовных дел на контроль в центральном аппарате ведомства. Также руководители региональных следственных управлений должны будут доложить о результатах проделанной работы
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ИСТОЧНИК KP.RU