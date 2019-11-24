Снюсы и сниффинг: новые увлечения убивают детей

Раньше мальчишки за гаражами просто курили, теперь опасных и вредных развлечений, которые могут стоить жизни, стало больше. Многие новосибирские мамы и папы на этой неделе из новостей впервые узнали, что существуют такие виды ловли кайфа, как снюсы и сниффинг.

МОГ УМЕРЕТЬ ОТ БУМАЖКИ С НИКОТИНОМ

Сначала в Калининском районе умер 13-летний мальчик. Мама нашла своего сына-семиклассника мертвым.

- Когда мать уходила из дома, сын сидел за столом - ел. В той же позе она и нашла, когда вернулась, сын не дышал, - рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах.

По родительским чатам тут же прошел шум, что 13-летний мальчик стал жертвой новых наркотиков - снюсов. Но следователи пока версию не подтверждают, ждут результатов судмедэкспертизы.

Однако журналистам КП-Новосибирск удалось выяснить, что подросток действительно страдал зависимостью: был пойман на токсикомании, нюхал бензин.

А что такое снюсы - наркотики или нет, в областной наркологии точно сказать не смогли. Вся информация специалистами взята с просторов Сети.

- Раньше снюсы якобы относились к табачным изделиям. Потом это вывернули - может, добавки какие-то сделали, и они стали вне поля контроля и ограничений. Есть же ограничения по алкоголю, по табаку - кому можно продавать, кому нет. А эти (снюсы. - Прим. ред.) болтаются пока вне этих рамок. Вопрос не к нам, а к надзорным органам, - рассказал КП-Новосибирск главный нарколог Новосибирской области Равиль Теркулов.

ОТКАЧИВАЛИ 40 МИНУТ

Второй случай - в центре Новосибирска. Трагедия в общепите на улице Челюскинцев в Новосибирске произошла в воскресенье, 24 ноября. Как стало известно КП-Новосибирск, около 7 часов вечера в кафе пришли два 12-летних подростка. Мальчишки пошли в туалет, а через считаные минуты случилась беда. Ребенок начал биться в конвульсиях, задыхаться.

Основная версия - школьник вдохнул газ из китайского баллончика для заправки зажигалок. Состав веществ в таких баллончиках примерно одинаковый: пропан, бутан, изобутан. Смесь вызывает кислородное голодание в мозгу.

- Эти вещества блокируют доступ кислорода в организм, вызывают гипоксию мозга, галлюцинации, дезориентацию, тошноту, - прокомментировал КП-Новосибирск Ростислав Заблоцкий, главврач детской больницы скорой помощи.

Следователи уже начали проверку и по этому делу. И оказалось, что

этот случай не единичный. Сниффинг (именно так называется эта опасная забава - нюхать газ из баллончиков) за три года унес жизни 361 ребенка в России. Причем, если в 2016 году было 65 смертей, в 2017-м - 142, то в 2018-м - уже 154.

Подробнее о том, как действуют на детский организм опасные увлечения и чего стоит остерегаться родителям, читайте на нашем сайте kp.ru

ПРОЧИТАНО НА KP.RU

Один раз понюхал - обществу не нужен

Читатели сайта kp.ru бескомпромиссно отреагировали на новость о том, что мальчик умер, надышавшись газом из баллончика.

Ирина:

- Жалко врачей - 40 минут на него потратили, а могли бы в это время кому-то жизнь спасти. Если в 12 лет человек уже токсикоман - что же с ним через несколько станет? Наверняка преступником бы вырос.

Илья Калинов:

- Головой своей надо думать, а не за друзьями шагать. Здоровье - одно, жизнь - одна. Что и требовалось доказать.

Маргарита Петрова:

- Уже не знаешь, чего сегодня от своих детей ждать! Столько пакости напридумывали в последнее время, чтобы молодое поколение угробить! Они и сами не понимают, что безобидное увлечение вроде этих ваших снюсов может стоить им жизни. Матери - сил пережить такое горе.

Лев Куравлев:

- Наркоманы всегда были, есть и будут. Начинается все с сигареты за гаражами, а кто когда остановится - неизвестно. Некоторых вот только смерть и может остановить…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мама нашла мертвым сына-школьника за обеденным столом: ребенка могли сгубить новые наркотики

Следователи начали проверку, но просят не спешить с выводами (подробнее).

«Он успел закричать»: в туалете новосибирского кафе нашли мертвым 12-летнего мальчика

В трагедии винят новую смертельную забаву среди подростков — сниффинг (подробнее).

«Врачи 40 минут его откачивали»: 12-летний школьник умер в кафе, надышавшись газом из баллончика

Пока ехала «Скорая помощь», врачи по телефону говорили другим посетителям, как помочь ребенку. Однако все оказалось тщетно (подробнее).

«Это конец»: десятиклассница, найденная мертвой в туалете, оставила прощальный пост в соцсетях.

Девочка была зарегистрирована во «ВКонтакте» под мужским именем, но взрослые говорят, что не замечали у нее отклонений. (подробнее)

Привет из подвалов 90-х: современные подростки гибнут от токсикомании

В ход идут дешевые способы - освежители воздуха для туалетов (подробнее).