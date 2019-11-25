2019-11-25T11:42:51+03:00
Происшествия

«Он успел закричать»: в туалете новосибирского кафе нашли мертвым 12-летнего мальчика

В трагедии винят новую смертельную забаву среди подростков — сниффинг
Ульяна ДЖАНКОВА
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Аналогичное ЧП произошло в одном из Тверских ТЦ: там один из мальчиков, нюхающий баллончик, умер. Фото: pikabu.ruАналогичное ЧП произошло в одном из Тверских ТЦ: там один из мальчиков, нюхающий баллончик, умер. Фото: pikabu.ru
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В Железнодорожном районе Новосибирска погиб школьник. Как стало известно КП-Новосибирск, ЧП случилось 24 ноября, мальчику было 12 лет.

— Подросток вместе с ровесником пришли в одно из кафе Железнодорожного района, — рассказал КП-Новосибирск источник в силовых ведомствах. — В какой-то момент мальчики отправились туалет. Там один из них достал газовый балончик и вдохнул воздух.

Второй подросток не успел этого сделать, потому что с другом начало что-то происходить. Ребенок начал биться в конвульсиях, задыхаться.

— Он вдохнул воздух, а дальше начал кричать, но без слов, что-то хотел сказать жестами, он успел только закричать, а потом упал и больше в сознание не приходил, — поделились подробностями инцидента с КП-Новосибирск.

Известно, что погибший мальчик жил в Октябрьском районе. Подросток воспитывался в неблагополучной семье. Сейчас основная версия силовиков — ребенок стал жертвой новой смертельной забавы среди подростков. Дети-токсикоманы ловят кайф, вдыхая воздух из газовых китайских баллончиков, явление называется сниффингом. Состав у баллончиков примерно один: бутан, изобутан и пропан в разных пропорциях, эта ядреная смесь вызывает кислородное голодание головного мозга. Очень многие дети погибают во время подобных «экспериментов».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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