«Врачи 40 минут его откачивали»: 12-летний школьник умер в кафе, надышавшись газом из баллончика

Трагедия в общепите на улице Челюскинцев в Новосибирске произошла в воскресенье, 24 ноября. Как стало известно КП-Новосибирск, около семи часов вечера в кафе пришли двое 12-летних подростков. Мальчишки пошли в туалет, а через считанные минуты случилась беда. Ребенок перестал дышать во время страшного эксперимента — он нюхал газ из баллончика. Его сверстник не успел еще вдохнуть опасную смесь, поэтому именно он побежал за помощью ко взрослым.

«ОН ЧТО-ТО ХОТЕЛ СКАЗАТЬ ЖЕСТАМИ»

- Ребенок начал биться в конвульсиях, задыхаться. Он кричал, но без слов, что-то хотел сказать жестами, он успел только закричать, а потом упал и больше в сознание не приходил, — поделились подробностями инцидента с КП-Новосибирск.

Основная версия – школьник вдохнул газ из китайского баллончика, который вызывает кислородное голодание в мозгу.

- Их потом несколько штук в этом туалете нашли, - говорят очевидцы.

Сибиряки, которые были в момент ЧП в кафе, пытались помочь ребенку, откачать его.

- У нас очередь из звонков с этого места выстроилась: много было неравнодушных людей, - рассказала КП-Новосибирск Ирина Большакова, главный врач новосибирской станции «Скорой помощи». – Один парень дозвонился сначала на 112, потом нам. Мы объясняли ему, как оказать первую помощь, пока врачи в пути: например, убрать сукровицу из носа…

Медики были на месте через считанные минуты: у мальчика в то время уже наступила клиническая смерть.

- Врачи 40 минут пытались реанимировать ребенка, но спасти его не удалось, - говорит Ирина Анатольевна.

ЧТО ТАКОЕ СНИФФИНГ И ПОЧЕМУ ОН УБИВАЕТ ДЕТЕЙ

Следователи уже начали проверку по этому делу. Известно, что 12-летний мальчик из неблагополучной семьи. И сейчас предстоит разобраться, как он оказался в кафе вечером без взрослых.

Но этот случай, увы, не единичный. Сниффинг (именно так называется эта опасная забава – нюхать газ из баллончиков) за три года унес жизни 361 одного ребенка в России. Причем если в 2016 году было 65 смертей, в 2017 – 142, в 2018 – 154. Состав веществ в таких баллончиках примерно одинаковый: пропан, бутан, изобутан, но в разных пропорциях.

- Эти вещества блокируют доступ кислорода в организм, вызывают гипоксию мозга, галлюцинации, дезориентацию, тошноту, — прокомментировал КП-Новосибирск Ростислав Заблоцкий, главврач детской больницы скорой помощи.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования и просит связаться с редакцией очевидцев произошедшего и тех, кто знал ребенка. Позвонить нам можно по тел. 8-913-068-56-72.

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