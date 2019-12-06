Он был под снюсами? Видео с ребенком, который забыл все слова, взбудоражило соцсети

6 Дек. 22:19 2019-12-06T22:19:25+03:00

Ребенка угостили в школе конфетой, посл которой у него ухудшилось самочувствие. Фото: кадр из видео

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Обеспокоенные Новосибирцы пересылают друг другу в социальных сетях видеоролик с ребенком, которого, по словам автора видео, угостили конфетой с запрещенными веществами в одной из школ города.

— Сыночек, посмотри на меня! Сколько тебе лет? Как тебя зовут? — спрашивает на видео, присланном читателями КП-Новосибирск, обеспокоенная мама своего сына.

Однако, на кадрах ролик заметно, что мальчик буквально не реагирует на происходящее вокруг. Автор видео утверждает, что ребенка угостили в школе конфеткой, после чего у него редко ухудшилось самочувствие. Мальчика госпитализировали в больницу, где провели все необходимые медицинские процедуры.

Предположительно, инцидент произошел в Октябрьском районе города. Тем не менее, личность ребенка продолжает оставаться неизвестной.

Корреспонденты КП-Новосибирск направили запросы в Министерство здравоохранения и ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы разобраться в ситуации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/748293" frameborder="0"></iframe> Видео с ребенком, который забыл все слова, взбудоражило соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU